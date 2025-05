MEC aponta quais faculdades têm os melhores cursos de medicina em Goiás; veja ranking

Duas figuraram como as melhores do Estado e foram sucedidas por 10 unidades, que empataram somando apenas 3 pontos

Samuel Leão - 03 de maio de 2025

Foi divulgado o ranking dos cursos de Medicina em Goiás. (Foto: National Cancer Institute/Unsplash)

A pesquisa do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) de 2023 apontou a atualização das faculdades de Goiás com os melhores cursos de Medicina.

Segundo dados do levantamento, a Universidade Federal de Goiás (UFG) alcançou a nota 4, na tabela que vai até 5, e empatou com a UniEVANGÉLICA, que também teve 4.

As duas figuraram como as melhores do Estado e foram sucedidas por 10 unidades, que empataram somando apenas 3 pontos.

Ao final, duas universidades tiveram pontuação 2 no levantamento, ficando em 13ª e 14ª – as últimas posições.

Confira abaixo o ranking completo: