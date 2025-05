Identificado motorista que morreu após perder controle do carro e colidir com árvores em Aparecida de Goiânia

Vítima estava em alta velocidade quando invadiu canteiro central da vida

Thiago Alonso - 04 de maio de 2025

Alex Gonçalves da Silva tinha 42 anos. (Foto: Reprodução)

Alex Gonçalves da Silva, de 42 anos, foi identificado como o motorista que morreu após sofrer um grave acidente de trânsito neste domingo (04), em Aparecida de Goiânia.

Ele estava dirigindo um carro em alta velocidade quando, ao passar pela Rua H-135, no Setor Cidade Vera Cruz, perdeu o controle do veículo e invadiu o canteiro central da via.

O impacto foi tão grande, que o automóvel arrancou uma das árvores que estava no local e a arremessou para o meio da rua.

Depois, Alex atingiu uma outra árvore que estava na calçada oposta da pista, colidindo também com algumas lixeiras. O impacto foi tão grande, que o motorista morreu ainda no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a se dirigir ao endereço, mas foi possível apenas constatar o óbito.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve realizar os trâmites acerca da ocorrência, a fim de entender a dinâmica do acidente.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!