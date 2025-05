Só quem viveu, sabe: os 6 programas de TV que mais fizeram sucesso

Essas produções não apenas garantiram audiência, mas também influenciaram a cultura popular do Brasil. Muitos bordões, personagens e quadros ainda são lembrados e citados até hoje.

Magno Oliver - 04 de maio de 2025

Silvio esteve ao lado de Chacrinha em 1971. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Alguns programas de TV resistiram ao fator passagem do tempo e mudança de gerações e batem picos altos de audiência até hoje.

A televisão aberta brasileira ainda é um dos principais meios de entretenimento no Brasil, reunindo familiares e amigos em frente à tela com programas variados.

Assim, alguns desses programas se destacaram tanto, conquistaram grandes audiências que continuam sendo lembrados até hoje.

1. Cassino do Chacrinha – Rede Globo

Foi um quadro que ganhou o público, com o passar do tempo, e alcançou audiências que marcaram história. Assim, com seu estilo irreverente, o “Velho Guerreiro”, vulgo Chacrinha, comandava a atração com muito humor, música e brincadeiras divertidas. O programa deixou legado e foi símbolo de inspiração para televisão brasileira aberta nos anos 80.

2. Big Brother Brasil (BBB) – Rede Globo

Gerador de debates, memes, participantes para lá de inusitados e uma receita de patrocínio milionária, esse é o Big Brother Brasil, da Rede Globo de Televisão. Assim, o reality show estreou em 2002 e virou fenômeno de audiência na televisão aberta. Com provas, eliminações e votação do público, o programa divide opiniões, mobiliza legião de fãs e até hoje deixou legado com elencos que marcaram época.

3. Fantástico – Rede Globo

Domingo realmente não é domingo sem antes assistir ele, o “show da vida”. Assim, o programa Fantástico, lançado em 1973, mistura jornalismo e entretenimento de forma inovadora. Já há décadas no ar, na grade da TV aberta, programa sempre foi referência em reportagens especiais, curiosidades, denúncias e entrevistas com personalidades famosas.

4. Programa Silvio Santos – SBT

Comandado pelo dono do SBT, o senhor Abravanel, vulgo Silvio Santos, o programa mistura brincadeiras, auditório, gente famosa e prêmios. Silvio Santos na frente da apresentação do programa foi um dos maiores ícones da televisão brasileira. Deixou legado marcante como grande referência de comunicador criativo, sorridente e que sabe ouvir o público.

5. Domingo Legal – SBT

Com estreia em 17 de janeiro de 1993, o Domingo Legal começou sendo apresentado por Augusto Liberato, o Gugu e hoje é comandado por Celso Portioli. Assim, o programa marcou gerações por trazer ao telespectador especiais com música, reportagens, celebridades, notícias e quadros campeões de audiência.

6. A Praça é Nossa – SBT

Humor, memes, personagens caricatos, histórias e convidados que marcaram época. Assim, a Praça é Nossa foi criação do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. O humorístico reúne esquetes curtas e personagens populares. Está entre os programas mais antigos ainda em exibição frequente na TV aberta brasileira.

