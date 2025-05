Virginia Fonseca revela porque colocou Zé Felipe para dormir no sofá por cinco dias

Influenciadora contou a história durante um quadro do programa Sabadou, no SBT

Thiago Alonso - 04 de maio de 2025

Zé Felipe e Virgínia. (Foto: Reprodução)

Sem papas na língua, a influenciadora Virginia Fonseca — ou para os mais íntimos, Vivíbora — relembrou uma ocasião em que colocou o marido, Zé Felipe, para dormir no sofá por cinco dias após um desentendimento na Fazenda Talismã.

O relato, contado pela empresária durante o programa Sabadou, no SBT, levou os fãs à loucura com uma história pra lá de inusitada e engraçada, envolvendo uma briga na frente de várias pessoas.

Segundo Virginia, a situação se iniciou ainda antes do casal chegar à fazenda, onde a família costuma se reunir, quando Zé Felipe já estava consumindo bebidas alcoólicas no jatinho particular durante o caminho.

“A gente foi pra fazenda e ele começou a beber muito no avião. Chegou na fazenda bêbado e continuou bebendo. Fui brincar com ele: ‘Marimbondo mordeu a língua’. Ele estava falando no microfone e mandou eu calar a boca na frente de todo mundo”, relembrou.

Após o acontecimento, segundo a dona da WePink, houve um ‘climão’ no lugar, mas o marido estava tão bêbado que nem mesmo percebeu o nível da grosseria que ele tinha feito.

Por sorte, Virginia tinha gravado tudo e utilizou o vídeo para jogar na cara do companheiro depois, mesmo ele negando o ocorrido.

“Ele negou que me mandou calar a boca e eu falei que sim. Ele pediu desculpas, mas eu já estava estressada e mandei ele dormir no sofá”, contou.

Ao todo, foram cinco dias dormindo fora da cama, tendo o sofá como aposento, servindo de ‘castigo’ como resposta ao desentendimento na Fazenda Talismã.

“Ele pediu desculpas e tal, mas aí eu estava bem estressada. Falei: ‘Você dorme aí no sofá. Quando eu ficar de boa, a gente volta’”, finalizou a mãe de FloFlo.

