No fim das contas, procrastinar é humano. Mas se você tiver as ferramentas certas vai fazer o que precisa ser feito, sem deixar pra depois

Anna Júlia Steckelberg - 05 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

A cena é familiar: a tarefa está ali, te olhando, implorando atenção… e você decide organizar a gaveta de meias. De novo. A procrastinação é quase uma arte — e a gente vira especialista nela sem nem perceber.

Mas calma: dá pra driblar esse comportamento e finalmente dar um check na sua lista de afazeres. Vem ver como!

6 técnicas para burlar a procrastinação e não deixar para depois as coisas que precisam ser feitas

1. Técnica Pomodoro

O nome é sofisticado, mas o método é simples: trabalhe por 25 minutos e depois faça uma pausa de 5. A cada quatro “pomodoros”, a pausa aumenta para 15 ou 30 minutos.

Isso ajuda a manter o foco sem esgotar suas energias. E sim, dá até vontade de continuar.

2. Divida para conquistar

Às vezes a tarefa parece um monstro de sete cabeças.

A dica aqui é quebrar a missão em etapas menores e mais fáceis de lidar. “Estudar para a prova” vira “ler 10 páginas”, “resumir tópicos”, “resolver 5 questões”. Fica bem mais palatável e menos assustador.

3. Regra dos 2 minutos

Se levar menos de dois minutos para fazer, faça agora. Sem pensar, sem negociar. É uma forma prática de evitar o acúmulo de tarefas pequenas que, juntas, viram um tsunami de culpa.

4. Compromisso público

Conte para alguém o que você precisa fazer. Pode ser um amigo, o grupo do WhatsApp ou até um post nas redes sociais. Quando você se compromete publicamente, o “peso da vergonha” vira motivação.

5. Comece pelo mais fácil

Esqueça aquele papo de “ataque o mais difícil primeiro”. Às vezes, começar pelo mais simples dá o impulso necessário para embalar nas tarefas. É como aquecer antes de correr uma maratona.

6. Crie recompensas (sérias)

Trabalhou por uma hora? Vale um episódio da série. Concluiu o relatório? Pode pedir o lanche favorito. O segredo é transformar a produtividade em algo prazeroso, e não só uma obrigação.

No fim das contas, procrastinar é humano. Mas se você tiver as ferramentas certas — e um pouco de disciplina com bom humor — vai descobrir que fazer o que precisa ser feito pode até ser… satisfatório. Só não deixa pra depois, tá?

