Governo de Goiás anuncia quase 400 vagas para programa Aluguel Social; confira os municípios

Candidaturas devem ser feitas até 30 de maio e interessados devem cumprir alguns requisitos

Gabriella Pinheiro - 05 de maio de 2025

Aluguel social. (Foto: Octacílio Queiroz / Edgard Soares/ Governo de Goiás)

O programa “Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social”, realizado pelo Governo de Goiás por meio do Goiás Social, da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), está com as inscrições abertas em mais sete municípios do estado.

Ao todo, estão sendo ofertadas 390 novas vagas, destinadas a famílias com dificuldades para arcar com as despesas de aluguel. As cidades contempladas são: Buriti de Goiás (40 vagas), Cachoeira Alta (50), Cachoeira de Goiás (25), Goiatuba (150), Nova Iguaçu de Goiás (25), Novo Brasil (50) e Três Ranchos (50).

Os interessados têm até o dia 30 de maio para se inscrever. As candidaturas podem ser feitas por meio do aplicativo Aluguel Social ou pelo site da Agehab.

De acordo com o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, “para quem não tem acesso à internet, o atendimento pode ser feito nas unidades do Vapt Vupt ou em pontos de apoio nos municípios.”

Dentre os critérios para participar, estão: estar inscrito e com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, residir no município há pelo menos três anos e não possuir imóvel próprio.

O candidato também deve atender a um dos requisitos adicionais, sendo eles: estar em situação de superendividamento, residir em moradia improvisada, ter gastos excessivos com aluguel, ser idoso, pessoa com deficiência ou fazer parte de família monoparental (composta apenas por pai ou mãe, por exemplo), entre outros.