Idosa de Goiânia é encontrada nua e em meio a fezes mesmo morando com filhos: “tem que ficar assim”

Autoridades constataram que ela já estaria há mais de um ano sem tomar medicamentos essenciais e que filhos estariam usando dinheiro da aposentadoria para benefício próprio

Natália Sezil - 05 de maio de 2025

Caso ficará sob responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI). (Foto: Divulgação)

Dois idosos, de 72 e 82 anos, precisaram de atendimento médico após serem encontrados em situação de abandono dentro da própria casa, no Setor Jardim Curitiba, em Goiânia.

O casal foi localizado pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) na última sexta-feira (02), na terceira fase da Operação Resgatados.

A visita partiu de uma denúncia de que as vítimas estariam vivendo em condições degradantes, mesmo morando na mesma residência que os filhos, que não estariam prestando qualquer cuidado aos pais.

No local, o que a Polícia Civil (PC) encontrou foi uma situação de extrema vulnerabilidade. A idosa estava caída no chão há vários dias, sem roupas e em meio a fezes e urina.

Diagnosticada com demência, as autoridades também constataram que ela já estaria há cerca de um ano sem tomar as medicações do tratamento.

Diante disso, o filho do casal foi questionado sobre a falta de assistência, higiene ou alimentação adequada, ao que teria respondido que “ela é doida, tem que ficar desse jeito”.

O idoso também foi encontrado sem acesso a medicações ou cuidados médicos, o que, segundo a PC, acontecia por decisão dos próprios filhos.

Sobrevivente de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), ele se encontrava vulnerável e debilitado.

Além disso, os recursos que vinham da aposentadoria do casal estariam sendo utilizados pelos filhos para benefício próprio.

Nenhuma parcela do dinheiro estaria sendo destinado à saúde ou bem-estar dos pais. Por isso, a investigação também apurará se houve violência patrimonial.

Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para encaminhar a idosa ao Hospital Psiquiátrico Wassily Chuc, onde ela deve receber atendimento especializado.

O idoso também teve uma consulta médica agendada. Agora, a DEAI fica responsável pela investigação do caso e apuração dos detalhes, bem como pelas medidas legais.

