Influenciadora que sofreu AVC relata preconceito em bloquinho de Carnaval em Goiânia: “ficou zombando de mim”

Jovem relatou que ficou chateada com a situação, pois tenta se aceitar desde o ocorrido

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2025

Fernanda Balestrini relatou a situação nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O que era para ser mais uma comemoração animada terminou com uma situação desagradável tendo o preconceito como pano de fundo na capital goiana, como relatou a influenciadora goiana Fernanda Balestrini (@fernandabalestrini) nas redes sociais.

Tudo começou quando a jovem e uma amiga aproveitaram o fim de semana para se divertir em um bloquinho de Carnaval de Goiânia, no qual estavam muito animadas, inclusive trajadas com abadá a caráter.

Contudo, conforme explicou Fernanda, um desconforto aconteceu logo após ela beijar um rapaz que conheceu durante a comemoração.

“Eu beijei um boy que eu conheci lá. Ele me falou que estava na roda do lado, mas beleza, cada um foi para seu lado depois”, disse.

Contudo, logo após o ocorrido, o homem teria se reunido com os amigos – que estavam próximos– e começado a zombar da perna de Fernanda, que ficou com sequelas do AVC.

“Ele começou a olhar e rir, zombando da minha situação. Não foi disfarçadamente”, relembrou.

“Eu tive um AVC aos 09 anos de idade e, desde então, ficaram as sequelas: tanto no meu braço direito quanto na perna, onde eu uso uma órtese. Desde então, eu venho me aceitando”, explicou a influenciadora.

No registro, a amiga da jovem contou que ficou furiosa com a atitude do homem e que, na hora, “queria bater nele”: “Eu queria ir lá ‘regaçar’ a cara dele”, disse a colega.

Apesar do ocorrido, Fernanda contou que tentou não se deixar abalar, mas acabou ficando chateada com a situação.

“Faz dois anos já que eu me aceitei totalmente, sabe? Mas, ainda assim, quando eu passo por situações parecidas, me vêm alguns gatilhos na minha mente”, pontuou.

Nos comentários, internautas se compadeceram com a situação da jovem.

“Não dá moral não. Isso são pessoas vazias que não têm nada de bom para oferecer”, comentou uma seguidora.

“Com certeza é um moleque mimado, não leve em conta!”, disse outra.

“Não se deixe abalar! Você é linda, toca o barco que vem mais bloquinhos”, brincou uma internauta.

“Independente de qualquer coisa, o respeito tem que prevalecer. Você é uma linda moça”, comentou outra seguidora.

