Música, gastronomia e muita cerveja: veja detalhes de festival que acontece em Goiânia neste fim de semana

Evento está em sua terceira edição e acontece no Espaço Dois Ipês, tendo nomes regionais e nacionais como atrações musicais

Paulo Roberto Belém - 05 de maio de 2025

Evento promete reunir 25 rótulos de cervejas artesanais, gastronomia local e atrações musicais (Foto: Divulgação)

Para aqueles que apreciam cervejas artesanais e gastronomia local ao som de música, o Festival Parada Beer promete reunir esses atrativos em um só local, no próximo final de semana – entre os dias 09 e 11 de maio, em Goiânia.

O evento, que se encaminha para a terceira edição, acontece no Espaço Dois Ipês e, entre as atrações musicais, estão nomes regionais e nacionais, como Pedra 70 no dia 09, Mr. Gyn no dia 10 e Demônios da Garoa no dia 11, além de outros que compõem a programação.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos exclusivamente pela internet, clicando aqui. Há opção de passaporte para os três dias ou entrada individual para cada data.

Segundo a organização, serão mais de 25 rótulos de cervejas artesanais disponíveis em estandes de produtores locais e regionais, pratos preparados por restaurantes da cidade, com o intuito de valorizar a produção e cultura local.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (09)

Ani Cristine

DJ Felipe apresenta Projeto Rock Lúpulo

Cejane Verdejo

Pedra 70

Sábado (10)

DJ Ferrá

Jahzz Reggae

Bandinha de Rock

Maira Lemos

Mr. Gyn

Domingo (11)

DJ Múcio

DJ Cássia Kilmister

Heróis de Botequim

Demônios da Garoa

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!