Não é o ferro, nem o vaporizador: veja o truque para desamassar roupas em segundos

Existe um truque simples, acessível e extremamente eficaz para resolver esse dilema e facilitar seu dia a dia

Ruan Monyel - 06 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Daniele Silva)

Seja por falta de tempo, paciência ou até mesmo de equipamentos, muita gente acaba deixando de desamassar roupas, esperando uma ocasião para usar o ferro de passar.

O problema é que, com a correria do dia a dia, esse momento raramente chega, e que atire a primeira pedra quem nunca acabou usando uma blusa amarrotada.

Mas existe um truque simples, acessível e extremamente eficaz para resolver esse dilema: e não, não envolve ferro de passar nem vaporizador.

Tudo o que você precisa é de um borrifador, água e um pouco de amaciante. Prático, rápido e com cheirinho de roupa limpa.

Não é o ferro, nem o vaporizador: veja o truque para desamassar roupas em segundos

Esse método para desamassar roupas tem conquistado cada vez mais adeptos porque, além de economizar tempo e energia, também evita o desgaste excessivo das peças.

Sendo perfeito para quem mora sozinho, para quem vive na pressa ou para aquele que quer deixar as roupas com boa aparência longe de casa.

Para colocar em prática, basta misturar cerca de 300 ml de água com uma tampinha de amaciante dentro de um borrifador limpo.

Agite bem para incorporar os ingredientes, e com a solução pronta, borrife levemente sobre as áreas amassadas da roupa.

A peça deve ficar úmida, mas não molhada demais, assim, você pode estendê-la em uma superfície lisa ou pendurá-la em um cabide.

Por fim, para desamassar as roupas, alise o tecido com as mãos, puxando suavemente, e em poucos minutos, o tecido começa a relaxar como mágica.

Deixe a peça pendurada em local arejado por um tempinho, e pronto: roupa com aparência renovada, sem precisar ligar o ferro.

Essa dica, além de prática, ainda deixa a peça com um perfume suave de roupa limpa, sendo ideal para o dia a dia daqueles que tem um rotina corrida.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!