Preso motorista de aplicativo suspeito de forjar pane para matar locatário de veículo em Aparecida de Goiânia

Inicialmente, Alex Gonçalves da Silva havia sido apontado como vítima de acidente de trânsito

Thiago Alonso - 06 de maio de 2025

Suspeito foi preso em Goiânia. (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil (PC) prendeu nesta segunda-feira (05), um motorista de aplicativo suspeito de assassinar um homem dentro do próprio carro, no Setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia.

A prisão, realizada em flagrante no Jardim Guanabara, em Goiânia, se deu após uma linha de investigação apontar que Alex Gonçalves da Silva, de 42 anos, antes apontado como vítima de um acidente de trânsito, teria sido assassinado.

Segundo o delegado Rogério Bicalho, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município, a suspeita veio após a perícia encontrar sinais de tiros nas costas e na cabeça do homem.

“Inicialmente o caso foi tratado como um acidente de trânsito, haja vista que Alex foi encontrado dentro do seu veículo, sem vida, após a colisão. Iniciada a perícia, foram encontradas perfurações por projéteis de arma de fogo”, disse o delegado.

As cenas do suposto acidente, ocorrido no domingo (04), foram registradas por câmeras de segurança e mostram a vítima, em alta velocidade, invadindo o canteiro central da Rua H-135, vindo a colidir com as plantas.

Com o impacto, uma das árvores foi arrancada do chão e o motorista acabou colidindo em cheio com lixeiras que estavam na rua oposta.

Nas imagens também é possível ver o carro do suposto autor passando em frente à vítima logo após o crime, quando populares o socorriam.

Segundo as investigações, a vítima trabalhava com aluguel de veículos, especialmente para motoristas de aplicativo e, na noite do crime, se encontrou com o suposto assassino, após ele alegar que o carro estava apresentando uma falsa pane.

“Ele saiu de casa para atender a um desses locatários dos seus veículos, que teria simulado uma pane para que Alex fosse até o local do encontro”, explicou o delegado.

No entanto, ao chegar o local combinado, eles se envolveram em uma discussão, momento em que o suspeito sacou uma arma e atirou três vezes contra Alex, que estava sob o volante.

De acordo com o GIH de Aparecida de Goiânia, o crime teria sido motivado por uma dívida entre os dois. Diante disso, foram iniciadas buscas contra o suposto autor, que foi preso já na segunda-feira (05), dia seguinte ao óbito.

