6 coisas para se fazer em Aparecida de Goiânia no final de semana

Município é repleto de opções de entretenimento, gastronomia e o melhor que o lazer pode oferecer

Thiago Alonso - 07 de maio de 2025

Parque da Família, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Com mais de 527 mil habitantes, Aparecida de Goiânia é a segunda maior cidade de Goiás e, não à toa, oferece uma gama de possibilidades: empregos, estudos e, claro, o melhor do lazer.

No entanto, com a correria do dia a dia, muitas pessoas acabam ocupadas e não conseguem se divertir e aproveitar o melhor que o lazer pode oferecer durante dias úteis, se restringindo aos dias de folga, como o final de semana.

Sendo assim, o Portal 6 separou diferentes opções de descanso para que os moradores da cidade possam frequentar e relaxar.

Parque da Família

Localizado ao lado do Aparecida Shopping, o Parque da Família têm tudo o que se precisa em uma tarde no final de semana: brinquedos, areia, pistas de caminhada e locais para prática de esporte.

Além disso, atravessando a rua, é possível encontrar estabelecimentos dos mais variados tipos: lojas para compras, alimentação e agências bancárias.

Pamonharia Empório do Sabor

A Pamonharia Empório do Sabor, localizada no Conjunto Cruzeiro do Sul, também é um destino para quem quer comer bem, aproveitando o melhor da gastronomia goiana em um bom e merecido dia de folga.

Assim, além das clássicas pamonhas, os clientes também encontram sopas, caldos, curau, bolos e outras iguarias feitas de milho.

Casa da Dona Clara Bistrô

Para quem procura um local instagramável, com um bom almoço e atendimento qualidade, a Casa da Dona Clara Bistrô, no Setor Mansões Paraíso, é o programa perfeito para o final de semana.

Isso porque o estabelecimento que, por si só, encanta pela beleza, está aberto aos fins de semana, sendo uma ótima opção para quem procura um lugar diferenciado dentro de Aparecida de Goiânia.

Buriti Shopping

Um dos centros comerciais mais movimentados da região, o Buriti Shopping, na Avenida Rio Verde, é ideal para um passeio no final de semana. Além de lojas que oferecem desde vestuário até tecnologia, o shopping conta com uma praça de alimentação com opções para todos os gostos.

Além disso, para quem busca entretenimento, também há opções de divertimento como salas de cinema e eventos culturais que ocorrem regularmente, atendendo públicos diversos, desde crianças, aos adultos.

Feira do Setor Serra Dourada

Por fim, uma ótima opção para quem gosta de feiras em Aparecida de Goiânia é a Feira Setor Serra Dourada. Esse local é um ponto de encontro para quem busca aquela experiência que somente uma feira de bairro pode proporcionar.

Realizada sempre na sexta-feira, marcando o início do final de semana, o local oferece produtos frescos e artigos diversos. Além disso, possui uma variedade de opções gastronômicas clássicas deste tipo de ambiente, como pastéis, sanduíches, pamonha e até doces.

