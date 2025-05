Identificado homem em Anápolis que morreu 6h após ser atropelado na BR-153

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para a unidade de saúde

Thiago Alonso - 07 de maio de 2025

Fachada do HEANA. (Foto: Reprodução)

Após passar a madrugada internado no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), faleceu nesta quarta-feira (07), o anapolino Ronaldo José Pires, de 58 anos.

Ele foi atropelado na noite de terça-feira (06), em frente ao Posto Cerrado, no Bairro Arco Verde, enquanto atravessava a BR-153.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a socorrer o homem, o encaminhando ao Heana, onde ficou hospitalizado.

Apesar dos esforços, Ronaldo não resistiu e veio a falecer já na madrugada do dia seguinte, por volta das 04h, apenas 06h após o atropelamento.

Uma familiar da vítima se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC) pouco depois, onde registrou a ocorrência do óbito, a fim de dar continuidade nos trâmites legais.

Com o comparecimento, as autoridades competentes presentes na unidade no momento se responsabilizaram por solicitar o exame cadavérico e a identificação, a fim de liberar o corpo para a família.

