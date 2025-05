Coworkings e cafeterias: lugares na Grande Goiânia para quem vai trabalhar de home office

Locais possuem Wi-fi e são opções ideais para quem quer cumprir turno longe de casa

Gabriella Pinheiro - 08 de maio de 2025

Espaço de Coworking do Buriti Shopping. (Foto: Divulgação)

Trabalhar no conforto de casa, no estilo home office, é uma prática que se consolidou no mercado de trabalho e atraiu empresas de diferentes segmentos em todo o mundo. Com cada vez mais adeptos, estabelecimentos em Goiânia passaram a oferecer espaços de coworking, além do chamado coffee office, que consiste em ambientes mais confortáveis para quem deseja cumprir a jornada.

Os locais consistem em escritórios com internet ou estabelecimentos — geralmente cafeterias — que oferecem serviço de wi-fi gratuito e uma acomodação confortável.

1. Buriti Shopping

Localizado na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, o Buriti Shopping apresenta um espaço de coworking gratuito para quem deseja trabalhar fora de casa.

O ambiente possui arquitetura moderna e estrutura adequada, além de internet gratuita. O espaço está localizado no Piso 1, próximo à cafeteria Kopenhagen, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

2. Acaso Bistrô

Bem no coração da Alameda Ricardo Paranhos, no Setor Marista, acoplado ao Espaço EBM, está o Acaso Bistrô — um charmoso coffee office que disponibiliza wi-fi gratuito para quem optar por trabalhar no local.

O estabelecimento possui um cardápio que contempla opções para café da manhã, almoço e lanches da tarde, além de cafés variados e drinks para um happy hour descontraído.

O local funciona de segunda a sexta, das 8h às 19h; aos sábados, das 9h às 18h; e aos domingos, das 9h às 13h.

3. Shopping Bougainville

Outra opção gratuita é o Shopping Bougainville que, assim como o Shopping Flamboyant, oferece um local de trabalho colaborativo com wi-fi gratuito, cadeiras confortáveis e mesas com capacidade para até 10 profissionais, além de tomadas em todo o ambiente.

O espaço está localizado no segundo piso, em frente à cafeteria Havanna, e funciona de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 12h às 20h.

4. Café Cariño

Na Rua 1136, no Setor Marista, em Goiânia, está o Café Cariño. Conhecido pelo ambiente íntimo, o local oferece diversas tomadas para conectar o notebook e wi-fi para quem deseja trabalhar por lá.

O menu inclui cafés para todos os gostos, além de sanduíches naturais, bolos e uma variedade de bebidas.

5. Café Biano

Por fim, há o Café Biano, localizado na Rua 55, nº 690, no Setor Bueno. Considerado um dos ambientes mais charmosos da cidade, o local é ideal para quem deseja trabalhar ao ar livre.

Além disso, é possível aproveitar um cardápio recheado de opções como comidas, bebidas quentes e geladas — tudo para fazer você querer ficar mais tempo.