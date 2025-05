Rodas de samba em Goiânia que prometem agitar a cidade

Localizados em diferentes setores, ambientes são referências quando o assunto é ritmo musical

Gabriella Pinheiro - 06 de maio de 2025

Tapera´s bar. (Foto: Divulgação)

Símbolo da cultura da brasileira e presente em grande parte dos lares no país, o samba não só se consolidou como um dos estilos mais importantes, sendo considerado um patrimônio cultural imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como também representa uma forma de manifestação artística, fomentando as famosas ‘rodas de samba’ em diversos estados como Rio de Janeiro (RJ), Bahia (BA) e outros. Assim como eles, Goiás também segue forte no segmento, com estabelecimentos que sabem bem o que é ter o samba ‘na ponta do pé’.

Localizados em diferentes regiões de Goiânia, os comércios são destaques quando o assunto é o ritmo musical e exalam musicalidade e diversão, atraindo um público diversificado.

1. Centro Cultural Mercado Popular da 74

Bem no coração de Goiânia, está o conhecido e popular “Mercado da 74”. Para quem procura um lugar com comida boa, bebidas diversificadas, cerveja gelada e, o principal, samba, essa pode ser a escolha ideal.

Situado na Rua 74, na região do Bairro Popular, o ambiente se consagrou como um point para quem curte samba em Goiânia. Os shows acontecem todas as quartas-feiras e contam com entrada franca.

Além do ritmo musical, o local também conta apresentações de artistas de outros ritmos como MPB e pop-rock, às terças-feiras, rock’n roll, às quintas, e sertanejo e forró, às sextas-feiras. O local fica aberto até às 22h e também aos sábados e domingos.

2. Breguellas Univeristário

Outro ponto que também é referência no samba é o Breguella´s no Setor Universitário. Fixado na rua 225, no Setor Leste Universitário, o estabelecimento funciona de terça a sábado, das 17h até 01h.

Por lá, samba é o que não falta e vem acompanhado ainda de incrementos especiais como cervejas geladas, petiscos variados e ambiente agitado com direito a música ao vivo.

3. Quintal do Jajá

Um dos queridinhos de Goiânia e que também domina na arte do samba é o Quintal do Jajá, que fica na Rua 15, no Setor Central. Aberto de quinta e sexta, das 18h até 00h, e de sábado e domingo, das 12h às 18h, o espaço promete oferecer o melhor do rimo musical.

O local oferece drinks personalizados, além de caipirinhas, cervejas, petiscos variados como camarão empanado, panelinhas, bolinho de arroz e entre outros. Por lá, é possível também aproveitar as feijoadas, disponíveis aos sábados e domingos.

4. Quintal Girassaia (antigo Quintal do Keké)

Quem também não fica de fora da listagem é o Quintal Girassaia (antigo Quintal do Keké), que fica na Rua 226, 439, Quadra 45, Lt 15, Vila Nova.

Além de conter roda de samba, o ambiente também oferece ritmos como forró, seresta, pagode e entre outros. Por lá, também é possível encontrar drinks como Aperol Spritz, Bee’s Knees, além de entradas, porções e cervejas. O horário de funcionamento varia a depender do evento.

5. Tapera’s Samba e Pagode

Para quem acha que Goiânia se resume apenas ao sertanejo, o Tapera’s Samba e Pagode é a prova que outros estilos culturais também têm espaço na cidade.

Presente há mais de 11 anos, o lugar é ideal para quem deseja curtir um som de qualidade e foi feito para quem deseja dançar, curtir e se divertir com os dois ritmos.

A ‘casa‘ funciona de sexta-feira e sábado, das 21h até 03h, e aos domingos, das 18h30 às 00h.

6. Quintal da Nêga

Representando um espaço progressista e em homenagem às mulheres negras, há também o Quintal de Nêga. Unindo samba raiz e aquilombamento, o projeto se tornou um dos principais eventos da cidade para os amantes do ritmo e se consolidou como um ponto de encontro para comunidade preta e admiradores da cultura afro-brasileira.

O próximo encontro acontece na Chácara da Agip, próximo ao Campo Samambaia, no dia 10 de maio. Os ingressos estão à venda no site Tickets Ludo e o valor para o 4º lote é de R$ 90.