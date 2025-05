Anapolino dono de Cybertruck é flagrado em vaga com placa de PCD se justifica e mostra prints

Samuel Leão - 09 de maio de 2025

Cybertruck estacionado em vaga com placa de PCD, voltada para cadeirantes. (Foto: @bsbspottercars)

Uma foto do veículo Cybertruck, a picape elétrica da Tesla, estacionado em uma vaga para PCD, com uma placa ilustrando um cadeirante, em Brasília, chamou a atenção de internautas.

O Portal 6 apurou que o veículo pertence ao anapolino, Aurélio Rosa, que é engenheiro eletricista e já atuou pela montadora e veículos do bilionário Elon Musk.

“Realmente não sou cadeirante, mas estacionei na vaga por causa do espaço insuficiente nas demais. Tudo foi devidamente acordado com a proprietária da imóvel onde estou hospedado e com a administração do prédio”, esclareceu.

Apesar da tentativa de “polemizar o caso”, visto que os responsáveis pela disseminação do material teriam apontado que o veículo estava em local irregular, a situação não passou de um mal-entendido.

Conheça melhor o modelo

Aurélio importou dois Cybertrucks, um na versão mais básica AWD, com dois motores que entregam 600 cv e autonomia de 550 km, o qual deu de presente para a própria mãe, Lucimar.

O segundo, flagrado em Brasília, é a versão turbinada, com design mais arrojado e adaptado para uso off-road. Chamado de Cyberbeast, o modelo tem três motores e conta com uma potência total de impressionantes 845 cv.