Aparecida de Goiânia recebe festival gratuito de cinema com filmes internacionais; saiba onde e quando

Projeto trará maior destaque para obras e produções locais

Davi Galvão - 09 de maio de 2025

Filmes nacionais e internacionais serão exibidos em festival. (Foto: Divulgação)

Para os amantes de cinema, Aparecida de Goiânia será um prato cheio já na próxima semana com o Festival Curta Aparecida chegando na cidade, a partir da próxima quarta (14) até sexta-feira (16).

A mostra será gratuita e, segundo a organização, promoverá “uma imersão em narrativas locais, nacionais e internacionais que ressoam com o cotidiano e as lutas das comunidades”.

O evento acontecerá no Jardim Buriti Sereno, escolhido justamente por simbolizar a urgência de políticas públicas voltadas à cultura, educação e urbanização.

O projeto foi promovido pelo Ponto de Cultura Justina com recursos da Lei Paulo Gustavo e apoio do Ministério da Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura de Aparecida.

O Curta Aparecida será dividido em três mostras principais: Mostra Aparecida, que valoriza obras locais produzidas com recursos da Lei Paulo Gustavo; Mostra Documentário, com produções como “Confluências” (PI), “Luis” (MA) e “Terrão – Paixão pela Várzea” (GO); e Mostra Animações, voltada à diversidade de formatos e estilos narrativos.

Mesmo se tratando da primeira edição do evento, houve mais de 400 inscrições de obras audiovisuais, de todas as regiões do país.

Além da exibição de filmes, o festival de cinema inclui oficinas voltadas à formação de cineclubes e capacitação de professores de escolas públicas com a proposta “Stop Motion em sala de aula: narrativas em movimento”.

Segundo a organização, objetivo é capacitar os professores a utilizarem o celular como uma ferramenta de criação e educação, incentivando a produção de histórias animadas feitas pelos próprios alunos.

Confira o cronograma dos dias do evento de cinema:

14 de maio – Mostra Documentário e Ficção

– Confluências (PI) – Direção: Dacia Ibiapina e Antônio Bispo dos Santos – Um mergulho sensível nos festejos e saberes do quilombo Saco-Curtume, no Piauí, com a poética filosófica de Nêgo Bispo.

– Como chorar sem derreter (RJ) – Direção: Giulia Butler- Uma fábula delicada sobre emoções reprimidas e afeto, em que uma menina cria uma máquina para resgatar a capacidade de chorar de sua companheira de casa.

– Deixa (RJ) – Direção: Mariana Jaspe

Com Zezé Motta no papel principal, o filme acompanha Carmen em seu último dia de liberdade antes da volta do marido da prisão.

15 de maio – Mostra Aparecida e Regional

– Luis (MA) – Direção: Hsu Chien – Um retrato emocionante da vida de Exu Pereira, um brasileiro comum que transforma adversidades em esperança com fé e humor.

– Terrão – Paixão pela Várzea (GO) – Direção: Pedro Fernandes

O futebol amador ganha protagonismo neste documentário que celebra a várzea como espaço de resistência e identidade em Aparecida de Goiânia.

16 de maio – Mostra Experimental e Animação

– Memórias da Desindustrialização (SP/Chile) – Uma reflexão visual e filosófica sobre os impactos da desindustrialização e os caminhos do capitalismo contemporâneo.

– A arte de morrer ou Marta Díptero Braquícero (PB) – Direção: Rodolpho de Barros

M – Um encontro improvável entre duas moscas em um restaurante abandonado revela sentimentos de abandono, solidão e humanidade.

– Balada para Raposo Tenório (GO) – Direção: Samuel Peregrino

No interior da Capitania de Goyaz em 1850, a chegada de um forasteiro perturba a paz de um arraial e desencadeia temores ancestrais.

