Domingão do Flashback: onde a saudade vira festa

Narelly Batista - 09 de maio de 2025

Domingão do Flashback, do povo e para o povo. (Foto: Acervo pessoal)

Meu pai está naquela fase em que o homem é pura saudade. Ali entre os 50 e os 60 anos. Fala com paixão do tempo em que se divertia com os amigos arrasando nos passinhos mais invocados de Anápolis. A quadra do Fraga é sua grande saudade. “Era onde pobre se divertia de verdade e rico queria ir. Todo mundo entrava no passinho’, explica.

Meu pai representa uma geração inteira de anapolinos que sentem falta dessa época de ouro e muita dança. O que eu não esperava é que essa comunidade é organizada. Em 2017, Reginando Araújo e Dj Hanny deram início a uma história que persiste até hoje: o Domingão do FlashBack. Um evento anual em que a moçada que sente saudades dessa época, se reúne para dançar horas e horas. Sempre no Feirão do IAPC ou no Feirão do Bairro de Lourdes. Espaços do povo e para o povo.

A coisa é tão organizada que grupos de dança de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Brasília sempre comparecem. Com o distanciamento social causado pela pandemia da Covid-19, eles deram uma pausa ao projeto. Reginaldo, um dos organizadores, morreu de covid em 2022 deixando um legado de muita paixão pelo projeto.

A perda, no entanto, reforçou o carinho de Dj Hanny pelo evento que agora contava com a parceria da Dj Adagmar. “A gente queria reconectar e relembrar os velhos tempos dos passinhos, dos grupos de danças e das músicas”, conta Dj Hanny. Conseguiram. No último dia 06 de abril, uma multidão se divertiu no Feirão do IAPC com apresentações de grupos de dança e experiências de quem tinha saudades de se jogar no funk da saudade.

O Domingão do Flashback faz as festas do Kakakoa tropical, Crizão, Parque da Matinha, Hipopótamos, do Clube Panorama e do próprio Fraga deixarem de ser lembranças para serem realidade. Uma doce realidade. Meu pai não conhecia o evento, mas está ansioso para o próximo. Afinal, quem dança não envelhece.