Placa chama atenção de motoristas em Goiânia: “dia do corno”

Cena foi flagrada por internauta e compartilhada nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 09 de maio de 2025

Outdoor Dia do Corno. (Foto: Reprodução/ X)

Um ‘placa’, colocado em uma via de Goiânia, arrancou risadas e despertou a curiosidade dos internautas por conta de uma brincadeira ousada feita em homenagem ao Dia do Corno, comemorado no dia 25 de abril.

A cena foi flagrada por uma internauta, a usuária @find_yrself, que trafegava por um trecho da capital, e compartilhada no X — antigo Twitter — na manhã desta sexta-feira (09).

Na postagem, é mostrado um outdoor que carrega uma leve indireta para aqueles que, por ventura, descobriram uma traição no relacionamento.

“Chifre é acessório de luxo!”, diz.

De acordo com o outdoor, a ação foi feita pela Sexlog — maior rede social de sexo e swing da América Latina — para que os interessados postassem fotos de comemorações ao Dia do Corno, usando a hashtag #DiadoCorno.

Veja: