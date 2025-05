Aplicativo que já vem no iPhone tem funcionalidades para usuário não gastar dinheiro

Muita gente acaba buscando alternativas na App Store sem perceber que a ferramenta poderosa já está ali, pronta pra uso

Gabriella Licia - 11 de maio de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Você já pensou que um dos aplicativos mais úteis do seu iPhone pode ter passado despercebido até hoje? Ele não exige download, é gratuito, ocupa pouco espaço e pode ser um verdadeiro aliado na organização do dia a dia.

Muita gente acaba buscando alternativas na App Store sem perceber que uma ferramenta poderosa já está ali, pronta para uso. O melhor? Ela vai muito além da função inicial e traz funcionalidades que se comparam a apps pagos — com recursos inteligentes, integração com o iCloud e praticidade digna de destaque.

Se você curte praticidade, economia e soluções eficientes no celular, vale a pena descobrir o que esse app nativo do iPhone tem a oferecer. Abaixo, listamos os principais recursos que ele entrega — e que podem mudar a forma como você se organiza no dia a dia. Confira!

Aplicativo que já vem no iPhone tem funcionalidades para usuário não gastar dinheiro:

É claro que estamos falando do ‘Notas’. Aquele aplicativo original de todo iPhone, com o ícone branco e amarelo, traz muito mais do que a simplicidade de um bloco de notas digital. Abaixo, separamos uma lista com todos os benefícios.

1. Scanner de documentos profissional

Para acessar, basta clicar no ícone e segurar até aparecer as opções. Depois, clique em escanear o documento, tire a foto e envie em formato de documento para quem desejar.

2. Gravação e transcrição de áudio

Caso queira incluir um áudio no documento digital, é possível também clicando no ícone e escolhendo a opção de gravador de áudio.

3. Calculadora manual

Dentro do aplicativo, é possível desenhar os números que desejar e obter os resultados da equação, de forma instantânea. (Abaixo, há o conteúdo no Instagram mostrando exatamente como fazer).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanni Requena (@galloiphones)

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!