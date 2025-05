O jeito ideal de descascar a batata e não ficar horas trabalhando

Com essa técnica prática e inteligente, você consegue remover a casca do legume quase que instantaneamente

Ruan Monyel - 11 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Revista AnaMaria)

Descascar a batata pode parecer uma tarefa simples, mas para quem cozinha com frequência, essa etapa pode se tornar uma verdadeira maratona.

A boa notícia é que existe um truque simples, rápido e eficiente para resolver esse problema, e ao contrário do que muitos pensam, não é preciso passar horas com a batata na mão.

Com essa técnica prática e inteligente, você consegue remover a casca do legume quase que instantaneamente, sem esforço e sem desperdício.

O jeito ideal de descascar a batata e não ficar horas trabalhando

Esse método é utilizado por cozinheiros experientes e também por quem busca mais agilidade no preparo das refeições do dia a dia.

Ele não altera o sabor da batata e ainda ajuda a manter sua textura intacta, evitando que o alimento se desfaça no processo.

Tudo o que você vai precisar é de água fervente e água com gelo, só isso! E o resultado é surpreendente, prático e extremamente eficaz.

O segredo está no choque térmico, pois o processo consiste em cozinhar levemente as batatas inteiras, com casca, por cerca de 5 a 7 minutos.

Elas não precisam estar completamente cozidas, apenas amolecidas por fora e, em seguida, mergulhe imediatamente a batata em uma tigela com água e gelo.

Esse contraste brusco de temperatura faz com que a casca se solte naturalmente da polpa, facilitando muito esse processo de descascá-las.

Depois de cerca de um minuto na água gelada, é só puxar as pontas da casca com os dedos: ela sairá com extrema facilidade.

Isso elimina o esforço de esfregar com faca ou descascador e reduz significativamente o tempo gasto na cozinha, além evitar o risco de cortar os dedos.

Com esse truque, sua rotina na cozinha fica muito mais leve, rápida e eficiente. Vale a pena testar quando for cozinhar batata.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!