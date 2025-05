Quanto é preciso ganhar por mês para ser considerado rico no Brasil? Veja em qual classe você está

Estudo revela os critérios de classificação econômica usados no país e mostra os valores que definem se uma família é rica, classe média ou pobre

Isabella Valverde - 11 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/ José Cruz/Agência Brasil)

Muita gente se considera de classe média, mas os dados mostram uma realidade bem diferente. Afinal, quanto é preciso ganhar por mês para ser considerado rico no Brasil

A resposta envolve mais do que achismos e depende de critérios técnicos, definidos por órgãos como o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e a ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa). Ambos utilizam como referência o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB), que leva em conta a renda familiar, o número de pessoas na casa e o acesso a bens e serviços.

Além da renda, elementos como investimentos , imóveis e nível de escolaridade também ajudam a posicionar uma pessoa em determinada faixa socioeconômica.

Quanto ganha uma pessoa rica no Brasil?

Segundo os dados mais atualizados, famílias que possuem renda mensal acima de R$ 28 mil estão na classe A, a mais alta da pirâmide social. Esse grupo representa uma minoria da população brasileira e, dentro dele, existe ainda a categoria dos chamados “super-ricos”, com rendimentos mensais superiores a R$ 95 mil.

Pesquisas complementares indicam que, para estar entre o 1% mais rico do país, é preciso ter uma renda mensal que varia entre R$ 20 mil e R$ 27 mil, dependendo da fonte e do ano da medição.

Classificação econômica no Brasil: em qual classe você está?

Confira abaixo os critérios que ajudam a entender se uma família está entre os pobres, classe média ou rica, com base na renda familiar mensal:

•Classe A (ricos): Acima de R$ 28.240 por mês

•Classe B1: De R$ 12.683 a R$ 28.240

•Classe B2: De R$ 7.017 a R$ 12.683

•Classe C1: De R$ 3.980 a R$ 7.017

•Classe C2: De R$ 2.403 a R$ 3.980

•Classe D e E (pobres): Até R$ 2.403, podendo incluir quem vive com menos de R$ 1.087 por mês

Esses valores são uma média e podem variar conforme atualizações das instituições responsáveis. Também é importante lembrar que o custo de vida muda de acordo com a região do país, o que pode impactar significativamente o padrão de vida de cada faixa.

Como o Brasil se compara com outros países?

Enquanto no Brasil uma família rica começa com R$ 28 mil mensais, esse valor não teria o mesmo peso em países como Estados Unidos ou Alemanha. Lá, o custo de vida é mais alto, mas o acesso a serviços públicos de qualidade também é mais amplo. O que coloca o Brasil em desvantagem é justamente a necessidade de “comprar” com dinheiro o que em outros países é oferecido pelo Estado — como saúde, segurança e educação.

Esse contraste ajuda a entender por que muitas famílias brasileiras com renda aparentemente confortável ainda enfrentam instabilidade econômica.

Dúvidas comuns sobre classe social no Brasil

Sou de classe média com salário de R$ 5 mil?

Sim, segundo os dados, quem recebe entre R$ 3.980 e R$ 7.017 está na classe C1, considerada a “classe média baixa”.

Qual é a renda da classe média em 2025?

A classe média brasileira, segundo as faixas atualizadas, é representada pelas classes B2, C1 e C2 — com rendas entre R$ 2.403 e R$ 12.683.

Quem ganha R$ 10 mil é rico?

Não. R$ 10 mil mensais colocam a família na classe B2. Para ser considerado rico, é necessário superar os R$ 28 mil por mês.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!