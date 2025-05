Com investimento de R$ 5 milhões, Virginia anuncia que vai abrir academia de alto padrão em Goiânia

WP GYM está já em fase final de construção e está localizada próxima ao Shopping Flamboyant

Paulo Roberto Belém - 11 de maio de 2025

Influenciadora investe, agora, em uma academia de alto padrão (Foto: Redes Sociais)

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou em suas redes sociais que vai abrir uma academia de alto padrão em Goiânia. Por meio dos stories do Instagram, ela divulgou fotos do local que já está sendo equipado com instrumentos de musculação.

Ela anunciou que o seu novo empreendimento vai se chamar WP GYN. WP é uma sigla comum de sua marca e GYM quer dizer “gymnasium” e significa “academia” ou “ginásio”, na língua inglesa.

“Bora para cima, Goiânia! Vai ser a academia mais top que vocês vão ver na vida”, escreveu em uma das publicações que fez na rede social. Ao G1, o arquiteto do local revelou que o investimento no projeto é de cerca de R$ 5 milhões.

No Instagram, a influenciadora anunciou que a academia ficará próximo ao Shopping Flamboyant e, de acordo com o arquiteto, Lucas Adriel, o projeto conta com uma estrutura única e conceitual.

A princípio, não foi divulgada estimativa de valor para treinar no empreendimento fitness da influenciadora.

Além da academia em construção, Virginia é sócia da marca de cosméticos WePink, na de suplementos WPink, na agência de marketing Talismã Digital e na marca de produtos infantis Maria’s Baby.

