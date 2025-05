Grande Goiânia: Homem agride companheira e planeja fuga para Londres após ameaçar matá-la no Dia das Mães

Vítima denunciou situação ao pedir socorro em loja de celulares

Samuel Leão - 12 de maio de 2025

Faca foi utilizada pelo homem no ataque. (Foto: Reprodução)

Uma jovem de 29 anos foi resgatada após passar a madrugada sob agressões físicas e ameaças de morte por parte do companheiro, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, na manhã do domingo (11).

A situação, que quase terminou em feminicídio, foi resolvida quando a vítima conseguiu denunciar a situação ao comparecer em uma loja de celulares, onde pediu socorro para uma atendente.

Conforme apurado, o casal havia se hospedado em um motel da cidade, entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. Durante esse período, a jovem foi brutalmente agredida com socos na cabeça e na barriga, além de ter sido enforcada e ameaçada com uma faca.

O homem chegou a dizer que mataria a companheira no Dia das Mães e que, após o crime, fugiria para Londres, onde teria residência fixa. A situação de horror durou até o amanhecer, quando o celular do agressor quebrou. A vítima então viu uma oportunidade de pedir socorro: sugeriu que fossem até uma loja de assistência técnica para consertar o aparelho.

No local, em estado de desespero e ferida, conseguiu sinalizar para a atendente que precisava de ajuda. A funcionária acionou a Polícia Militar (PM), e uma guarnição se deslocou até o local e abordou o casal.

O homem recebeu voz de prisão e foi detido, sendo conduzido para a Central de Flagrantes de Trindade. O crime foi tipificado como injúria, ameaça e lesão corporal praticada contra a mulher, e deverá ser apurado pela Polícia Civil (PC).