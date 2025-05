“Que eles façam pelo menos um pouco do que eu realizei”, ironiza padre Robson sobre redentoristas de Trindade

Goianos lembraram que religioso foi alvo de investigações por improbidade administrativa em 2021

Natália Sezil - 08 de maio de 2025

Padre Robson de Oliveira. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Centro de polêmicas após ser alvo de investigações em 2021, o Padre Robson voltou a ser assunto entre os goianos após o trecho de uma pregação recente dele repercutir nas redes sociais.

No vídeo, gravado em Mogi das Cruzes, em São Paulo, o líder religioso se manifesta sobre os redentoristas de Trindade, e finaliza com uma frase que muitos acharam curiosa.

O padre começa dizendo que “a inveja toma conta dos corações, e eu fui alvo dela”. Em seguida, passa a comentar sobre a comoção causada por um sino.

Não fica claro, no registro, se o sino a que ele se refere é o Sino Vox Patris, maior item católico desse tipo no mundo, que será atração da Romaria do Divino Pai Eterno 2025.

Nesse sentido, Padre Robson critica que muitos líderes têm se emocionado com o objeto, alegando que sequer sabiam, antes, que ele existia, e afirma que o caso se trata até mesmo de ingratidão.

Já ao final do registro, após as alegações, ele conclui o trecho da pregação ironizando: “que eles façam pelo menos um pouco do que eu realizei”.

A fala repercutiu entre os internautas devido ao processo enfrentado pelo padre ainda em 2021.

Na época, ele foi alvo da Operação Vendilhões, que apurava atos de improbidade supostamente cometidos na gestão da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), então presidida pelo religioso.

Vale lembrar que o inquérito proposto pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) foi arquivado em setembro de 2024 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de forma que não cabe mais recurso.

Deu o que falar

Na postagem que exibe a pregação, publicada pelo perfil Trindade Uai (@trindadeuai.br), diversos internautas expressaram opiniões.

Alguns relembraram as acusações feitas ao padre. “Ele tem memória curta, né”, disse um.

Outro questionou: “vítima de inveja? Você foi vítima da ganância, do orgulho e da prepotência. Enganou um povo que confiava em você. Abusou da fé alheia”.

Usuários também fizeram referência ao sino. “Se ele roubou dinheiro de 10 anos, esse sino aí provavelmente iria mandar fazer em 20 anos pra roubar mais um pouquinho”, alegou um terceiro.

