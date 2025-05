Motorista descobre que caiu em golpe ao tentar comprar caminhonete Hillux em Anápolis

Situação envolveu um suposto intermediário que tratou com os dois sobre a aquisição do veículo de marca tradicional e bastante procurada

Paulo Roberto Belém - 12 de maio de 2025

Delegacia-Geral da Polícia Civil, no Centro de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um casal de Anápolis acionou a Polícia Militar (PM) para denunciar que foi vítima de um golpe, ao tentar efetuar a compra de uma caminhonete em uma revendedora do município.

A Toyota Hillux teria sido colocada à venda por R$ 65 mil e quem falou com os dois para fechar o negócio foi um terceiro, que estaria intermediando a venda com o proprietário do veículo.

O homem, de 45 anos, e a mulher, de 49, fecharam o negócio com essa pessoa transferindo, inicialmente, um valor R$ 40 mil para duas contas distintas oferecidas por esse intermediário.

Assim, quando foram até o estabelecimento, falaram com o verdadeiro proprietário para que a Hillux fosse transferida, mas nenhum valor tinha caído na conta do dono da caminhonete.

Com isso, os três perceberam que se tratava de um golpe, pois o proprietário do veículo não teve acesso a nenhum valor para a compra e não poderia transferir o bem.

Tendo ouvido todo o relato, os militares encaminharam os três para que registrassem o que aconteceu na Polícia Civil (PC).

Agora, com base nos documentos apresentados, incluindo os comprovantes de transferência, a corporação deve iniciar uma investigação a fim de tentar reaver o valor pago aos estelionatários.

