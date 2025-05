6 signos que terão um livramento enorme neste mês de maio

Será um período de reconstrução interna, em que algumas mudanças podem até parecer desafiadoras, mas são, na verdade, libertadoras

Gabriella Licia - 13 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ RDNE Stock project)

Maio chegou trazendo uma onda poderosa de transformações. Para alguns signos, esse será o mês do tão esperado respiro: aquele momento em que as coisas finalmente se encaixam, situações complicadas se resolvem e o que parecia impossível começa a fluir com leveza.

Com Plutão retrógrado em Aquário desde o início do mês, somos convidados a rever padrões antigos, romper com estruturas que já não fazem sentido e abrir espaço para o novo. É um período de reconstrução interna, em que algumas mudanças podem até parecer desafiadoras, mas são, na verdade, libertadoras.

Além disso, o trânsito de Júpiter em Touro amplia o foco nas questões práticas da vida — finanças, segurança, autoestima — e traz sorte para quem tem paciência e está disposto a evoluir.

Vênus e Mercúrio, em movimento direto, ajudam na clareza emocional e nas comunicações. Esse alinhamento favorece a resolução de pendências e o fim de situações que vinham tirando a paz de muitos. O resultado? Livramentos. Grandes, significativos, às vezes silenciosos, mas sempre transformadores.

Quer saber se você faz parte do grupo que vai sentir essa virada no mês de maio? Veja a seguir!

6 signos que terão um livramento enorme neste mês de maio:

1. Touro

Com Júpiter em seu signo, Touro está recebendo bênçãos e proteção diretamente do planeta da expansão. Depois de meses de instabilidade, especialmente nas finanças e nos relacionamentos, maio chega para libertar os taurinos de ciclos desgastantes.

O livramento pode vir em forma de uma resposta, uma nova oportunidade ou simplesmente a sensação de paz interior que estava faltando.

2. Gêmeos

Mercúrio, seu regente, está fora da retrogradação e finalmente trazendo clareza mental e emocional. Os geminianos sentirão um alívio em questões familiares ou profissionais que vinham pesando há tempos.

Um problema antigo pode ser solucionado de forma surpreendente neste mês de maio também, abrindo caminho para decisões mais leves e seguras.

3. Virgem

Virgem está se libertando de autocobranças excessivas. Com o apoio de Marte e Saturno trazendo mais foco e estrutura, o signo encontra formas de simplificar a rotina e cuidar melhor da saúde mental.

Maio também promete o fim de um mal-entendido ou tensão no trabalho, permitindo um recomeço mais tranquilo e produtivo.

4. Libra

Para Libra, o livramento vem na forma de equilíbrio. Depois de semanas tentando agradar a todos, os librianos finalmente se colocam em primeiro lugar. Um relacionamento tóxico ou uma situação desgastante pode ser encerrado neste mês, abrindo espaço para conexões mais saudáveis e recíprocas. Vênus ajuda no processo, fortalecendo a autoestima.

5. Capricórnio

Plutão retrógrado está mexendo nas bases internas dos capricornianos, e isso significa que chegou a hora de deixar para trás tudo que já não sustenta seu crescimento.

O livramento pode vir de uma mudança drástica, como sair de um emprego, cortar laços familiares complicados ou mudar de cidade. O que parecia perda, na verdade, será libertação.

6. Peixes

O mês de maio traz a libertação dos medos e fantasias que vinham bloqueando os piscianos. Com Saturno ainda em seu signo, há uma cobrança por maturidade e responsabilidade emocional — e isso pode ser cansativo.

Mas neste mês, uma clareza súbita permite que Peixes rompa com vícios, dependências emocionais ou ilusões antigas. É tempo de enxergar a realidade com mais esperança.

