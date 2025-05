Conheça peixe perfeito para quem busca ter uma vida mais saudável

Corte agora é o novo queridinho da internet por praticantes de atividades físicas

Magno Oliver - 13 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Você gosta de peixe? Com qual frequência você costuma comer? A Gen Z está cada dia mais investindo em alimentação saudável.

Entre os Gen Z, a busca por consumo de peixes e por uma vida mais saudável em todos os aspectos cresceu exponencialmente.

Assim, muitas pessoas estão repensando seus hábitos alimentares e passando a consumir mais peixe e comida bem natural. Um corte se tornou o queridinho da vez dos internautas.

O salmão selvagem caiu no gosto da internet e agora é a carne saudável da vez no mundo fitness. O peixe é originário das águas frias e limpas do hemisfério norte, e ganhou o status de super alimento.

Esse alimento é considerado de nível mais puro e nutritivo já encontrado, pois sua alimentação é natural e vem de um ambiente livre de intervenções industrializadas.

Assim, esse salmão é rico em ácidos graxos, ômega-3, antioxidantes e ajuda a combater inflamações. Também melhora a saúde cardiovascular e contribui para a saúde mental, favorecendo a memória, humor e a concentração.

Além disso, o salmão selvagem é uma ótima fonte de proteína magra de alta qualidade, essencial para a manutenção da massa muscular e da saciedade ao longo do dia.

Para a prática de atividade física, esse peixe é importante, pois fornece vitaminas B12, B6 e D. Ele também conta com a presença de selênio, um oxidante natural que ajuda na proteção das células contra o envelhecimento precoce.

Diferentemente do salmão de cativeiro, o salmão selvagem possui menor teor de gordura saturada. Isso o torna ainda mais indicado para dietas equilibradas e funcionais. Também é muito indicado no consumo, pois regula o bom funcionamento do organismo.

A recomendação por parte dos nutricionistas é consumir o salmão por, pelo menos, duas vezes por semana. A sugestão de preparo é servir ele na grelha, no forno ou na frigideira em óleo quente.

