Imagens mostram treinamento da PCGO na Alemanha em cenário de ‘alto estresse’

Equipes realizaram curso com referência mundial em ações de contraterrorismo e resgate de reféns

Thiago Alonso - 13 de maio de 2025

Treinamentos foram realizados. (Foto: Divulgação/PC)

Equipes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) estiveram presentes na Alemanha, onde realizaram um curso internacional de Resgate de Reféns em cenários de ‘alto estresse’.

As guarnições foram enviadas por meio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core/GT3), a fim de realizar ações junto às unidades de operações especiais da Landespolizei, polícia estadual alemã.

Realizado pelo comando do SEK Sudbayern, o treinamento é referência mundial em ações de contraterrorismo e resgate de reféns, tendo sido criada como resposta ao atentado terrorista nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1973.

O curso foi realizado pelo comando SEK Sudbayern, que convidou o delegado Guilherme Carvalho Rocha, coordenador da CORE/GT3 de Goiás.

Ele participou de todas as instruções na unidade localizada na Alemanha, ficando ao lado de operadores da IE Skorpion, da Suíça.

Dentre as atividades abordadas no treinamento estão tópicos de doutrina de acesso tático a ambientes com reféns e técnicas avançadas de progressão e tiro tático.

Também foram aplicados ensinamentos sobre atuação contra múltiplas ameaças em ambiente confinado, treinamento com alvos vivos e cenários de alto estresse e combate corpo a corpo com ênfase em preservação de armamento.

Apesar das imagens terem sido divulgadas somente nesta segunda-feira (12), as equipes realizaram os procedimentos entre os dias 05 e 09 de maio.

