Onde estão alguns postos de carregamento para carros elétricos em Goiânia

Pontos estão espalhados por diferentes regiões da cidade

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2025

Carregador de carros elétricos da Volvo. (Foto: Divulgação).

Cada vez mais em ascensão no mercado, os carros elétricos marcam presença em diferentes ruas de Goiânia. Devido à ampla demanda, a capital conta com ao menos 19 estações públicas de carregamento.

Uma delas, por exemplo, é a vaga verde disponível na Avenida Portugal, na esquina com a Rua 12, no Setor Oeste. Aqueles que possuem carro elétrico e quiserem utilizá-la precisam apenas solicitar a liberação do carregador à recepcionista.

O horário de funcionamento é o mesmo disponível para visitação do apartamento decorado: das 8h às 20h durante a semana e das 8h às 18h aos sábados e domingos.

A marca Companhia Celg de Participações S/A (CelgPar) também instalou alguns pontos de carregamento elétrico em diferentes regiões da cidade.

Quem tem um carro elétrico também pode carregá-lo no Costa Atacadão (Jardim Goiás e T-63), na City Soluções Urbanas da Praça T-23, no Setor Bueno, e no Alphamall, complexo comercial anexo ao residencial Alphaville Flamboyant.

De acordo com dados disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), atualmente o estado conta com cerca de 350 carros nessas condições.