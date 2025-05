Caminhoneiro surpreende com decisão após faturar bolada na loteria

Segundo apostador, mesmo se tornando um grande milionário, precisou ser sensato: "somos muito pé no chão e sabemos o valor das coisas"

Gabriella Licia - 14 de maio de 2025

Gary MacDonald tem 60 anos e tirou a sorte grande na loteria. (Foto: Reprodução/The Sun)

Um caminhoneiro tirou a sorte grande na loteria e levou para casa – nada mais e nada menos que – £ 5.2 milhões (R$ 39,04 milhões, aproximadamente) no último mês de abril.

Gary MacDonald, de 60 anos, vive em Barking, cidade localizada na região Leste de Londres, e contou à mídia local sobre os primeiros feitos após se tornar o mais novo milionário do planeta.

Segundo o apostador, inicialmente teria acreditado que o prêmio seria apenas £ 35, enquanto a sócia, Anita, ponderou que poderia ser uma média de £ 5 mil. Mas ambos estavam completamente equivocados.

Após duas horas cansativas em uma chamada com a loteria nacional da Inglaterra, Gary finalmente descobriu que a sorte estava ao seu lado. Para comemorar, a grande ideia do caminhoneiro foi adquirir um aspirador de pó novo, pois o seu estava quebrado.

Depois, a segunda ação foi se demitir do emprego. “Não somos pessoas chamativas; somos muito pé no chão e sabemos o valor das coisas”, contou ao The Sun.

“Não havia absolutamente nenhum sentido em fazer mais um dia de trabalho, nem hoje, nem em dia algum”, continuou explicando sobre a demissão.

Agora, para aproveitar a bolada, Gary confessou que planeja assistir algumas corridas de Fórmula 1 e se casar com a sócia, Anita, com quem mantém um relacionamento informal há 25 anos.

É preciso sorte para vencer ou técnica?

Com certeza você já deve ter ouvido várias vezes que existem truques por trás de cada vitória na loteria e, dificilmente, trata-se apenas de sorte.

Mas será que isso é verdade?

Bom, há diversos estudos aprofundados em relação aos jogos de apostas e, por isso, há também algumas ponderações que os apostadores insistem em divulgar.

Veja algumas dessas dicas abaixo:

1. Busque misturar números altos e baixos

Escolha por diversificar entre números altos e baixos para evitar combinações comuns. Isso vai acabar reduzindo as chances de compartilhar o prêmio com outros apostadores.

2. Participe sempre de bolões

Junte-se a grupos para aumentar suas chances sem gastar muito dinheiro. Busque também por bolões automáticos, aqueles que a própria máquina sorteia os volantes automaticamente. Você adquire mais bilhetes em conjunto.

3. Busque consistência nas apostas

Faça apostas regularmente, pois quanto mais você joga, maiores são suas chances de ganhar. É preciso uma frequência, um hábito, com tentativas diferentes. Mas lembrando que com responsabilidade e sem prejudicar a vida financeira, hein.

4. Acompanhe análises estatísticas

Estude os números mais sorteados e evite padrões comuns, como sequências ou números consecutivos. Estude também os resultados anteriores e perceba quais as dezenas que mais foram sorteadas. Monte uma estratégia bem sustentada.

5. Variação de jogos

Experimente diferentes modalidades de loterias, diversificando suas apostas e aumentando suas oportunidades de vitória. Quina, Mega, Lotofácil, Lotomania, explore outras opções de concursos para ter mais chances.

6. Apostas aleatórias

Por fim, escolha números aleatórios, pois não há padrões que garantam o sucesso nas apostas lotéricas. Assim, ninguém nunca ganhou a Mega-Sena usando o número de telefone fixo de casa, não é verdade? Ouse e faça combinações inovadoras.

