Não é a Argentina, nem o Chile: o país que brasileiros podem ir sem passaporte e que está com tudo

Destino surpreende com belezas naturais, boa gastronomia, facilidade de entrada e preços acessíveis para turistas do Brasil

Isabella Valverde - 14 de maio de 2025

País é palco de uma das grandes maravilhas do mundo. (Foto: Chelsea Cook/Pexels))

Não é a Argentina, nem o Chile: o país que brasileiros podem ir sem passaporte e que está com tudo é o Peru.

Ainda pouco lembrado por muitos turistas, o destino está em alta e tem atraído cada vez mais brasileiros por conta da facilidade de entrada, paisagens deslumbrantes e uma cultura riquíssima.

Assim como em outros países da América do Sul, é possível visitar o Peru apenas com o RG em bom estado de conservação — não é necessário passaporte nem visto para viagens de até 90 dias.

Além da praticidade, o país oferece um custo-benefício excelente. Com voos diretos saindo de várias capitais brasileiras, como São Paulo e Brasília, é possível encontrar passagens promocionais com frequência.

A moeda local, o sol, tem boa cotação em relação ao real, o que torna os gastos com alimentação, hospedagem e passeios ainda mais vantajosos.

E o que dizer das atrações? Machu Picchu continua sendo o grande destaque — uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o sítio arqueológico encanta pela imponência e pela energia mística.

Mas o Peru vai muito além disso. Cidades como Cusco, Lima e Arequipa combinam história, arquitetura colonial e uma das gastronomias mais premiadas do mundo.

O ceviche, por exemplo, virou um símbolo da culinária peruana e é parada obrigatória para quem visita o país.

Outros roteiros também têm ganhado destaque, como o deserto de Huacachina, ideal para quem gosta de aventura, e o Lago Titicaca, com sua beleza única e tradições ancestrais.

Sem falar nas Linhas de Nazca, um mistério arqueológico que continua fascinando pesquisadores e viajantes.

Para quem quer viver uma experiência internacional inesquecível, com fácil acesso, preços acessíveis e sem a burocracia do passaporte, o Peru é a escolha certa.

Mas atenção: o RG precisa estar em bom estado e com emissão recente — preferencialmente nos últimos 10 anos. A CNH, mesmo sendo um documento oficial com foto, não é aceita para entrada no país.