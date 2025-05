5 cuidados simples para prevenir a pressão alta

Cuide-se hoje para viver melhor amanhã! Se liga nessas dicas que podem salvar sua vida

Anna Júlia Steckelberg - 16 de maio de 2025

(Foto: Divulgação/SESA/Governo do Paraná)

Quem nunca ouviu um “minha pressão subiu” no meio de um dia estressante ou após uma refeição pesada? Pois é, a hipertensão arterial, também conhecida como “pressão alta”, é uma velha conhecida dos brasileiros — e uma das mais traiçoeiras.

Silenciosa, ela atinge pessoas de todas as idades e pode estar ali, escondida, até causar algo sério. E como o Dia Mundial da Hipertensão se aproxima (17 de maio), nada melhor do que falar de prevenção com leveza, mas com a seriedade que o tema merece.

A doença é crônica e sem cura, mas a boa notícia é que, com algumas mudanças simples no dia a dia, dá para conviver bem com ela — ou até evitá-la.

Se liga nesses 5 cuidados práticos, indicados pela Neo Química, que ajudam a manter a pressão no lugar certo:

1. Cuide do seu estilo de vida

A rotina moderna já é naturalmente acelerada. Mas desacelerar é essencial.

Dormir bem, encontrar formas de aliviar o estresse e fazer pausas no dia podem reduzir consideravelmente os riscos da pressão subir. Respira fundo (literalmente) e siga!

2. Reeduque sua alimentação

Não precisa virar gourmet fitness do dia pra noite, mas cortar o sal exagerado, frituras e embutidos já é um baita começo.

Aposte em temperos naturais, legumes, frutas e grãos integrais. Seu coração agradece — e suas papilas gustativas se adaptam rapidinho.

3. Mexa-se mais

Caminhar, pedalar, dançar, nadar… o importante é se movimentar!

A atividade física regular regula o corpo, equilibra os hormônios e ajuda a manter a pressão nos trilhos. E ainda melhora o humor!

4. Adeus, cigarro e álcool em excesso

Fumar nem pensar. E beber, só com moderação.

Esses dois hábitos são inimigos do coração e podem acelerar o aparecimento (ou piora) da hipertensão, mesmo em quem tem tendência genética.

5. Fique de olho no diabetes

Parece outro problema, mas não é: pressão alta e diabetes caminham juntos, como aquele casal tóxico.

Um alimenta o outro e os dois atacam o sistema cardiovascular. Controlar o açúcar no sangue é essencial para manter a pressão sob controle.

Prevenir é o melhor remédio — e, nesse caso, é também o mais barato, acessível e eficaz. A hipertensão pode até ser comum, mas não precisa ser normalizada. Cuide-se hoje para viver melhor amanhã!

