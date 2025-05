Detido na Prisão de Anápolis recebe nova voz de prisão por estuprar colega de cela

Situação foi denunciada pelas próprias detentos que seriam vítimas dele

Paulo Roberto Belém - 16 de maio de 2025

Homem responderá por mais um crime no Presídio de Anápolis (Foto: Reprodução)

Um homem, de 41 anos, que estava cumprindo pena no Presídio Regional de Anápolis, teve um novo crime atribuído a ele por ser suspeito de ter estuprado outro reeducando e tentado cometer o mesmo delito a outro detento.

Segundo a Polícia Civil (PC), o suspeito estava isolado, quando, há cerca de 30 dias, a primeira vítima, de 20 anos, perdeu o convívio no pavilhão que ocupava e foi colocado na mesma cela que o suposto autor.

Foi quando, segundo a Polícia Civil (PC), a partir desse dia, o jovem presidiário afirmou ter sido estuprado diariamente pelo outro homem.

Segundo ele, às vezes, os abusos ocorriam mais de uma vez por dia, fato este testemunhado por um segundo detento, que também foi transferido para a mesma cela.

Este último, inclusive, disse que dias depois, também recebeu investidas do suspeito. A informação é que o autor se valia de seu porte físico forte, ameaçando ambos com um pedaço de concreto e com intimidações.

A eles era afirmado que se não se submetessem ao ato morreriam na “teresa”, corda improvisada com lençóis.

O estupro e investida só cessaram quando, no último dia 25 de março, o autor deixou a cela para prestar depoimento em uma audiência, oportunidade em que as vítimas relataram os fatos aos policiais penais.

Os agentes providenciaram o transporte dos presos à Delegacia de Polícia para a formalização do boletim de ocorrência, ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de corpo de delito, quando foram mudados de cela.

Como não foi possível prendê-lo novamente, pode-se dizer que o autor continua preso, agora, com as anotações de estupro, tentativa do mesmo crime, por furto, roubo, lesão corporal, ameaça e também por homicídio, já que matou um colega de cela.

Segundo a PC, ele permanecerá no presídio local, à disposição da justiça, que deverá considerar todas as anotações criminais atribuídas a ele.

