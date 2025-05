Piracanjuba investe na compra de nova fábrica

Será a primeira fábrica da marca no Nordeste, que já conta com instalações no Centro-Oeste, Sul e Sudeste

Davi Galvão - 16 de maio de 2025

Fábrica da Natulact, adquirida pelo Grupo Piracanjuba. (Foto: Divulgação)

O Grupo Piracanjuba anunciou a aquisição da Santa Barbara Indústria e Comércio de Bens e Laticínios Ltda, conhecida no mercado como Natulact.

A Santa Bárbara, com mais de 30 anos de atuação, está localizada em Nossa Senhora da Glória, município sergipano a cerca de 115 km da capital, Aracaju.

Por conta da aquisição, o Grupo Piracanjuba, com raízes goianas, passa a ter a primeira unidade industrial no Nordeste, elevando para oito o total de fábricas em operação no Brasil — as demais estão distribuídas entre as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

“Será a primeira fábrica do Grupo Piracanjuba no Nordeste, reforçando a expansão da companhia na região, pois nos tornaremos mais competitivos”, afirma o presidente da empresa, Luiz Claudio Lorenzo.

Segundo Lorenzo, a intenção inicial é manter a linha de produtos atual, com planos de crescimento gradual.

“Para o futuro, a expectativa é ampliar continuamente o portfólio e a capacidade produtiva da planta”, destacou.

