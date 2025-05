Todas as idades: moradores de Goiânia, Anápolis e Aparecida já podem se vacinar contra a gripe; veja onde

Imunização estava restrita a grupos prioritários, mas se tornou geral por conta da circulação intensa do vírus

Natália Sezil - 16 de maio de 2025

Imagem ilustrativa de aplicação de vacina (Foto: Divulgação)

Os grupos de vacinação contra a gripe nas cidades de Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia foram ampliados. Agora, todos os moradores com mais de seis meses de idade podem se imunizar.

Até então, a vacinação era destinada a grupos prioritários, como crianças, gestantes, idosos e funcionários da saúde. Com a alta circulação do vírus, entretanto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) determinou pela ampliação.

Segundo a SES-GO, a cobertura geral contra a gripe em Goiás chega a apenas 21,2%, com taxas ainda menores entre as crianças (14%) e gestantes (13%). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (16).

Para se vacinar, é importante levar documentos pessoais e o cartão de vacinação. Confira o cronograma de cada cidade.

Em Anápolis

Anapolinos podem se imunizar das 7h30 às 16h nos bairros Abadia Lopes da Fonseca, Adriana Parque, Arco-Íris, Arco Verde, Bairro de Lourdes e Bandeiras, além dos setores Calixtolândia, Calixtópolis e Jardim Esperança.

Também há vacina nos bairros Jardim Guanabara, Jardim Suíço, JK, João Luiz de Oliveira, Munir Calixto, Parque dos Pirineus e Santa Maria de Nazareth.

Setores Santo Antônio, Santos Dumont, São Carlos, São Lourenço, Tropical, Fabril, Vila Formosa, Vila Norte e Vivian Parque fecham a lista.

Outros locais ainda ficam abertos das 07h30 às 21h: Unidades de Saúde do Anexo Itamaraty, Parque Iracema, São José, Filostro Machado, Vila União e Recanto do Sol.

Já algumas unidades atendem em dias específicos da semana, das 08h às 15h. Nas segundas-feiras, vacinam as UBS Alexandrina, Vila Esperança e Santa Isabel. Nas terças-feiras, são a Dom Manoel, Maracananzinho e Leblon.

Nas quartas, atendem as UBS Jardim Alvorada e Paraíso. Nas quintas, as unidades do Jardim das Américas e Maracanã. Já nas sextas-feiras, funciona a unidade Jardim das Oliveiras.

Em Goiânia

A imunização na capital começa durante o fim de semana. Uma Van da Vacinação fica disponível das 08h às 12h na Praça do Trabalhador, no sábado (17), e das 08h às 11h no Parque Flamboyant, no domingo (18).

As vacinas também serão aplicadas nas unidades CMV, UPA Jardim América e CIAMS Urias Magalhães, das 08h às 17h.

Segundo a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Roberta Moraes, todos os postos estão abastecidos com vacinas contra Influenza e Covid-19 – que ela esclarece que podem ser recebidos ao mesmo tempo.

A lista completa de salas de vacina espalhadas pela cidade, com endereços e horários de funcionamento, está disponível no site da Prefeitura.

Em Aparecida de Goiânia

Aparecidenses poderão se vacinar já neste sábado (17), na Central de Imunização de Aparecida, das 7h30 às 18h30. Vacinas contra H1N1, H3N2 e Influenza B estarão disponíveis.

As Unidades Básicas de Saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 16h30. A Central abre nos mesmos dias, das 07h30 às 18h30; aos sábados, abre no mesmo horário e fecha às 13h.

AMAG e Centro de Especialidades também oferecem imunização, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 08h às 16h. Nessas, o foco é no público adulto.

São locais fixos as UBS Andrade Reis, Bairro Cardoso, Bairro Ilda, Colina Azul, Cruzeiro do Sul, Independência Mansões, Jardim Florença, Jardim Rivieira, Jardim Tirandentes, Mansões Paraíso, Papillon Park e Pontal Sul 2.

Além disso, unidades Veiga Jardim, Alto Paraíso, Anhambi, Bairro Independência, Bandeirantes, Boa Esperança, Buriti Sereno, Campos Eliseos, Caraíbas, Garavelo Park, Jardim dos Ipês, Madre Germana e Delfiore.

Por fim, também oferecem a vacina as UBS Cândido de Queiroz, Expansul, Jardim Bela Vista, Jardim dos Buritis, Jardim Olímpico, Jardim Paraíso, Parque Trindade, Rosa dos Ventos, Santa Luzia, Santo André, São Pedro e Central de Imunização.

