Um dos bairros mais tradicionais de Anápolis está “trintando” em 2025; relembre a história

Localidade foi construída dentro do programa implantado pelo então governador Iris Rezende, onde casas eram erguidas em esquema de mutirão

Paulo Roberto Belém - 15 de maio de 2025

Conjunto com as 1.000 casas foi construído na região Leste de Anápolis (Foto: Reprodução)

Filostro, Filôstro ou Filostry? 2025 celebra os 30 anos de um dos mais populares residenciais de moradias populares de Anápolis: o Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro.

Lançado dentro do programa implantado pelo então governador Iris Rezende, onde casas eram construídas em esquema de mutirão, p setor seguiu o método da Vila Mutirão, em Goiânia.

Foi em 1995 que os primeiros moradores ocuparam as 1.034 casinhas, compostas com dois cômodos e um banheiro, divididas entre as cores azul, amarelo e bordô, intercaladas.

Eram residências sem muro, em ruas sem asfalto e sem qualquer empreendimento público em volta. Início difícil e ampliado com outras 234 residências que foram entregues em 1998.

A primeira escola chegou em um espaço improvisado, o então galpão comunitário, que servia para ser palco de celebrações religiosas, entre outras ações sociais. Depois de anos, a Escola Maria Elisabeth Camelo Lisboa foi construída em uma quadra no interior do bairro.

Sem dúvida, o Filostro foi o bairro que iniciou o desenvolvimento daquela parte da região Leste de Anápolis, onde a cidade só conhecia até o Bairro de Lourdes.

Uma imagem da época, inclusive, mostra o grande descampado que existia entre o viaduto Ayrton Senna e o bairro, onde hoje é o Parque Brasília e outros setores adjacentes.

Estruturação

Os anos foram passando e as coisas foram chegando. Um dos equipamentos que iniciaram a vinda de outros importantes foi o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, o antigo CAIC.

Hoje, o local abriga a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva e o Centro Municipal de Educação Infantil Professora Dalva Maria Dias Trindade. Em meio a isso, veio o asfalto e depois a Unidade Básica de Saúde (UBS).

Com isso, o bairro foi se estruturando. Hoje, ele é atendido integralmente por rede de esgoto e a arquitetura simples deu espaço à estética de um bairro tradicional e que abriga muita gente que de lá não quer sair e que contribui com as raízes de Anápolis.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!