Uma grande decepção vai abalar a vida desses 3 signos nos próximos dias

Nativos precisarão aprender a ouvir mais a própria intuição e se desprender das amarras pesadas, que só atrasam o caminho

Gabriella Licia - 16 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/SHVETS production)

Os próximos dias prometem ser intensos no céu e nem todos os signos sairão ilesos. Com a aproximação de aspectos desafiadores entre Vênus e Netuno, além de uma Lua em fase minguante, alguns componentes do zodíaco podem se deparar com revelações dolorosas, que exigem maturidade emocional e sabedoria para lidar.

O universo está agindo como um espelho: o que não está sólido, pode ruir. Logo, será um momento muito importante para a evolução. Esses nativos precisarão aprender a ouvir mais a própria intuição e se desprender das amarras pesadas, que só atrasam o caminho.

Preparem-se! Pois uma decepção pode abalar as estruturas de três signos, vindo de onde você menos espera. Mas como tudo na astrologia, isso também é um convite ao crescimento — e não apenas ao sofrimento. Descubra o que os astros revelam para o seu:

Uma grande decepção vai abalar a vida desses 3 signos nos próximos dias

1. Câncer

A sensibilidade canceriana pode ser colocada à prova. Alguém próximo pode decepcionar, trazendo à tona feridas antigas ligadas à confiança e ao cuidado. Um momento de introspecção será necessário, mas cuidado para não se fechar demais. Nem todo afastamento é abandono — às vezes é proteção do universo.

2. Libra

Librianos sentirão o impacto nas relações. Você pode perceber que uma conexão que parecia equilibrada estava, na verdade, sustentada por aparências. O desafio será encarar a verdade sem fugir dela. A decepção, embora dolorosa, te empurra a colocar os próprios desejos como prioridade.

3. Peixes

Para finalizar a lista dos signos, para quem é de peixes, a quebra de expectativas pode doer fundo — especialmente se você idealizou demais alguém ou alguma situação. Netuno, seu regente, está envolvido nesse trânsito, e isso pode nublar a visão da realidade. Use essa fase para se reconectar com sua intuição e praticar o desapego de tudo o que não é genuíno.

Dica final dos astros: Nem toda decepção é o fim de um ciclo. Às vezes, é o início de um novo você — mais forte, mais consciente e mais seletivo com o que (ou quem) decide manter por perto.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!