Oração poderosa de gratidão e proteção para as mães

Gabriella Licia - 17 de maio de 2025

Bíblia. (Foto: Chris Liu)

As mães são símbolo de amor incondicional, cuidado e entrega. Muitas vezes, enfrentam batalhas silenciosas para proteger e sustentar suas famílias, mesmo quando o coração está cansado, necessitando ainda mais de uma oração poderosa.

Por isso, nada mais justo do que reservar um momento para orar por elas — seja a sua mãe, uma mãe próxima ou até mesmo a memória de alguém que já partiu, mas deixou marcas eternas, principalmente durante este mês de maio.

Uma oração poderosa é uma chance única de se conectar com Deus e também de retribuir, com fé e espiritualidade, todo o amor que recebemos. Neste conteúdo, trouxemos uma oração especial de gratidão e proteção para as mães, que pode ser feita todos os dias ou em momentos específicos, como quando você sentir que sua mãe está passando por desafios físicos, emocionais ou espirituais.

É um gesto simples, mas carregado de significado, que pode trazer conforto e fortalecer laços. A seguir, leia a oração com o coração aberto e confie que cada palavra será acolhida pelos céus.

Oração poderosa de gratidão e proteção para as mães

“Deus, Pai misericordioso, que sempre nos ouve com amor e compaixão, venho, hoje, pedir-Te a Tua proteção para a minha mãe. Enxugai suas lágrimas de preocupação, com a paz que emana do Teu coração paternal. Protegei-a de todos os perigos espirituais e corporais, para que seus dias sejam plenos de saúde. Senhor, curai todas as mães.

Deus Filho, que viu nos olhos de Sua Mãe Santíssima, os silêncios da dor, acolhe em Teu amor, as fragilidades e medos, tristezas e desilusões que minha mãe possa estar carregando consigo.

Senhor, Tu que és o Filho amado de Maria, e conheces o coração de cada mãe sofredora, cura com o bálsamo do amor, todas as dores de minha amada mãe. Espírito Santo, doce hóspede da alma, restabelecei no coração de minha mãe a felicidade, que, muitas vezes, eu furto com minhas limitações e pecados.

Trindade Santa, envolvei a vida de minha mãe na luz do vosso amor, para que seus dias resplandeçam a beleza redentora de tua infinita bondade. Obrigado Senhor, pelo dom da vida de minha mãe! Ajudai-me a ser cada dia um filho melhor. Amém!”.

