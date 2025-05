“Vamos chegar lá”, afirma Caiado ao lado de ACM Neto, na Bahia

Governador de Goiás participou do 14º Encontro do Sertão, em Ourolândia, ao lado do vice-presidente nacional do União Brasil, que reafirmou apoio à pré-candidatura de Caiado à presidência da República

Da Redação - 17 de maio de 2025

Ronaldo Caiado em encontro com ACM Neto em Ourolândia (BA). (Foto: Divulgação)

Na primeira viagem ao interior da Bahia após o lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), participou, neste sábado (17/5), do 14º Encontro do Sertão, em Ourolândia. Caiado estava acompanhado pelo vice-presidente Nacional do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Segundo Caiado, chegou a hora de devolver a esperança, a dignidade e o orgulho aos brasileiros. “Vamos chegar lá (presidência) e ACM Neto vai chegar aqui (governo da Bahia). E, juntos, vamos transformar o Brasil e a Bahia”, destacou.

ACM Neto ressaltou a presença de Caiado no Parque de Exposições Abelino Correia de Melo, em Ourolândia, cidade com cerca de 20 mil habitantes, localizada no semiárido baiano a 415 km da capital baiana. O vice-presidente nacional do União Brasil reafirmou o apoio à pré-candidatura de Caiado à Presidência da República. “Em qualquer pesquisa que olhamos, temos Caiado em primeiro lugar como governador mais bem avaliado do Brasil. Essa é a trajetória de um homem com experiência política, com capacidade de gestão comprovada e que conhece bem as dificuldades do Brasil. E se tem uma pessoa que sabe os desafios do homem do campo, o que o interior do país precisa, essa pessoa é Ronaldo Caiado”, disse ACM Neto.

O apoio para 2026 é recíproco, uma vez que Caiado afirmou apoiar a pretensão de candidatura a governador da Bahia de ACM Neto. “Quando Neto chega, o cidadão quer se aproximar, é um sentimento muito forte na Bahia de que não querem continuar com um governo que não deu certo. Vocês sabem como é importante ter um governador com competência e capacidade de administrar, que tenha responsabilidade, independência moral e intelectual para dizer ao povo que está governando com espírito público”, declarou o governador de Goiás.

Durante o encontro – que busca destacar as potencialidades da região semiárida, promovendo discussões sobre desenvolvimento, geração de emprego e fortalecimento da economia local – Caiado destacou a luta que travou desde o início de sua trajetória política em prol do produtor rural. “Comecei caminhando pelo Brasil para defender o homem do campo e, naquela época, todos diziam que o produtor rural não tinha sensibilidade social e proximidade com o restante da sociedade, mas é o contrário. Tudo o que precisar ser feito para apoiar agricultores e agropecuaristas, que são responsáveis por grande parte do desenvolvimento do Brasil, tem o meu respaldo”, assegurou Caiado.

Antes disso, ao desembarcar em Jacobina, Caiado disse que os aposentados brasileiros foram assaltados. “Cidadão que assalta aposentado pode governar o país? Pode governar o Estado? É claro que não pode”, afirmou Caiado, referindo-se às fraudes e desvios no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que provocaram um prejuízo de cerca de R$ 6,3 bilhões, de acordo com investigações da Polícia Federal.

Destacando a segurança pública, Caiado disse que, desde o primeiro dia que assumiu o governo, começou a combater a criminalidade em Goiás. “As famílias, os comerciantes, os empresários, ninguém tinha paz. Tomei posse e disse: de hoje em diante, ou o bandido muda de profissão ou muda de Estado. E foi assim que acabei com a bandidagem em Goiás”.

Caiado disse também que, após acabar com a criminalidade, investiu muito em educação e transformou Goiás em referência no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em todo o país. O pré-candidato à Presidência da República pediu também que os brasileiros acreditem na força e importância do voto. “Quando a gente erra no voto, a ressaca demora quatro anos para passar”, destacou.

