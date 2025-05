Dois jovens ficam feridos após acidente entre BMW, Onix e Land Rover próximo a Caldas Novas

Agentes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados e estiveram no local

Gabriella Pinheiro - 18 de maio de 2025

Unidade veicular do Corpo de Bombeiros de Goiás. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente de trânsito envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na manhã deste domingo (18) na GO-139, próximo a saída de Caldas Novas. Não há imagens do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão teria ocorrido em torno de 09h e envolveu um Chevrolet Onix, uma BMW 320I e uma Land Rover Discovery. As motivações ainda estão sendo investigadas.

Devido a batida, duas das vítimas, sendo dois jovens de 22 anos, foram atendidos e precisaram ser transportados até uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em imagens registradas, é possível ver a via interditada, além de agentes do SAMU e ambulâncias do Corpo de Bombeiros, prestando auxílio.