Está acabando prazo de inscrição em concurso que oferece salários de até R$ 8 mil em Goiás

Candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, além de uma avalição de desempenho didática

Gabriella Pinheiro - 18 de maio de 2025

Processo seletivo tem vagas para vários cargos. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Termina na próxima segunda-feira (19) o prazo para se inscrever no processo seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IF Goiano). Os salários podem variar de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29.

O certame oferece três vagas para o cargo de Professor Substituto, com candidatos de nível superior, no Campus Goiânia, e as oportunidades são para Letras Língua Portuguesa/Literatura Brasileira (1); Educação (1); Engenharia Civil/Saneamento, Estruturas e Infraestrutura de Transportes (1).

Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer a inscrição, de forma online, por meio do site do IFG. O valor da taxa é de R$ 40.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, além de prova de desempenho didático, prevista para ser aplicada no dia 29 de maio de 2025.

Mais informações estão disponíveis no edital.

