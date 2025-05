Liniker se apresenta em Goiânia; veja quando e valor dos ingressos

Show promete uma experiência visual impactante que reafirma o talento e a versatilidade da famosa

Paulino Henjengo - 18 de maio de 2025

Cantora Liniker em uma apresentação. (Foto: Reprodução/Instagram)

Conhecida por pela voz marcante e presença de palco inusitada, a cantora Liniker está de volta a Goiânia com um espetáculo inédito. A apresentação acontece no dia 02 de agosto, a partir das 18h no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Os ingressos já estão disponíveis no site BaladAPP, com valores entre R$ 90 e R$ 700 (mais taxas). Há também a opção de meia solidária válida mediante uma doação de 2 kg de alimento não perecível no dia do evento.

A artista traz a capital goiana a turnê do show “Caju”, que marca uma nova fase em da carreira da artista. O projeto que combina elementos intimistas e experimentais, tem direção musical de Fejuca e direção artística assinada por Celso Bernini, Renan de Andrade e pela própria Liniker.

Dividido em quatro atos, o espetáculo proporciona ao público uma verdadeira viagem emocional. No palco, a famosa deve interpretar músicas que falam de afeto, identidade, memórias e transformação.

Os fãs poderão ouvir faixas inéditas e também releituras de sucessos de álbuns anteriores, como Indigo Borboleta Anil, Goela Abaixo e Remonta.

Além da força musical, o show também promete uma experiência visual impactante, reafirmando o talento e a versatilidade da cantora, que já ultrapassou 240 milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!