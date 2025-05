O futuro floresce com atitudes do presente

Cuidar do meio ambiente é garantir que nossas crianças possam respirar ar puro, beber água limpa e viver em equilíbrio com a Terra

Antônio Gomide - 19 de maio de 2025

Programa Sementes do Cerrado. (Foto: Arquivo Pessoal)

Começamos este artigo com uma boa notícia: o desmatamento no Brasil caiu 32,4% em 2024, segundo o novo relatório do MapBiomas apresentado há poucos dias. Um sinal de que, quando o compromisso coletivo se une à educação e a políticas públicas, os frutos aparecem.

Mesmo com essa melhora, o alerta continua. Nosso Cerrado, berço das águas e da biodiversidade, é o bioma mais ameaçado. E ele precisa de cuidado. Será que estamos ensinando nossas crianças a olhar para o meio ambiente com o respeito que ele merece?

Acreditamos que educar é o primeiro passo para transformar. E foi com esse pensamento que criamos o Programa Sementes do Cerrado, em parceria com a PUC Goiás. Um projeto que leva estudantes da rede pública ao Memorial do Cerrado — uma imersão no bioma que reforça o aprendizado sobre meio ambiente, história e cultura goiana.

Na Assembleia Legislativa, seguimos firmes nesse propósito. Presidimos a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e coordenamos as frentes parlamentares em defesa do Cerrado e da Chapada dos Veadeiros. Também aprovamos 14 leis que protegem nascentes, matas e incentivam o jeito de viver em harmonia com a natureza.

Esse cuidado sempre fez parte da nossa história. Em Anápolis, durante nossa gestão na prefeitura, recebemos seis vezes o Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente, um reconhecimento nacional a quem se compromete, de verdade, com a sustentabilidade. Implantamos a coleta seletiva em quase 80 setores. Construímos lagoas para tratamento do chorume que saía diretamente do lixão para os nossos córregos. Assim, nosso aterro sanitário virou exemplo.

Revitalizamos 76 praças, construímos parques e plantamos milhares de árvores. Transformamos áreas abandonadas em espaços de convivência, lazer e vida. O Parque Ipiranga, por exemplo, era um terreno abandonado prestes a ser vendido. Hoje, é símbolo de carinho e respeito por Anápolis. O Parque da Liberdade, construído a partir da recuperação de uma erosão no fim da Avenida Gertulino Artiaga, virou um belo cartão-postal da cidade e é referência em cuidado ambiental. Esses são apenas dois exemplos.

Se queremos um amanhã com esperança, precisamos seguir com sensibilidade, coragem e união. O Cerrado nos chama. E a resposta está em cada atitude, em cada gesto, em cada semente.