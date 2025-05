Previsão do tempo detalhada para Anápolis nesta quarta-feira (21)

Termômetros devem variar conforme o dia, mas sem picos intensos

Thiago Alonso - 20 de maio de 2025

Céu nublado em Anápolis. (Foto: Aglys Nadielle / Portal 6)

A quarta-feira (21) em Anápolis promete ser marcada por temperaturas amenas e nuvens permeando o céu por quase todo o dia, conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

Segundo a meteorologia, a média nos termômetros deve variar entre 15 °C e 25 °C, enquanto a sensação térmica será de 21 °C na maior parte do dia.

O frio da manhã, que se iniciou entre 14 °C e 15 °C, deve seguir até o começo da tarde, mas de forma menos intensa. Às 13h, a expectativa é que o calor marque 24 °C, subindo um percentual às 14h.

A temperatura de 25 °C deve seguir a mesma até as 17h, quando novamente o frio começa a aparecer: 24 °C às 18h, 23 °C às 19h, 21 °C às 20h e assim descendo cada vez mais até a madrugada.

Não há qualquer possibilidade de chuva em Anápolis, mas os ventos devem dar as caras, permeando na casa dos 11 km/h, com menor intensidade no período da tarde.

Já quanto a umidade do ar, a meteorologia aponta mínimas de 46%, sendo que os registros mais baixos devem ocorrer às 15h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!