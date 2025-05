Com vagas para todas as áreas, 4 novos concursos públicos são abertos em Goiás

Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior

Gabriella Pinheiro - 21 de maio de 2025

(Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Santo Antônio de Goiás publicou o edital do concurso ISS, que oferece oportunidade imediata para o cargo de Auditor Fiscal Municipal.

A vaga exige formação de nível superior em Direito, Administração ou Contabilidade. O salário inicial oferecido para a função é de R$ 4 mil. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Os interessados podem fazer as inscrições por meio do site do Instituto Consulpam, a partir do dia 18 de junho até às 23h59min do dia 10 de julho de 2025. O valor da taxa é de R$ 125.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, prevista para acontecer no dia 17 de agosto. Também será aplicada prova de títulos.

Mais informações estão disponíveis no edital.