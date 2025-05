Loja completa dois anos no Centro de Anápolis e segue como referência em preço único para todas as idades

Gabriella Licia - 21 de maio de 2025

Loja fica localizada no Centro de Anápolis. (Foto; Divulgação)

Na contramão das lojas com preços elevados, a Top 20 tem se destacado em Anápolis por oferecer variedade, praticidade e valores acessíveis.

Com quase dois anos de funcionamento, a loja já se tornou parada obrigatória para quem circula pelo Centro — e atrai até mesmo moradores de bairros mais distantes, graças à proposta de preço único e um estoque que atende toda a família.

A loja funciona na Rua Barão do Rio Branco, esquina com a 7 de Setembro, e vende roupas femininas, masculinas e infantis, além de bolsas, chinelos, sandálias, squeezes, moda íntima, moda praia e acessórios em geral.

Tudo com valor fixo: R$ 20,00 para quem paga no dinheiro ou Pix, e R$ 21,00 no cartão de débito ou crédito. Na Top 20, o cliente encontra desde peças básicas do dia a dia até opções para sair ou presentear — com novidades que chegam frequentemente às araras.

O aniversário de dois anos será comemorado em setembro, mas a loja segue, desde já, aquecendo o estoque com novas peças e se preparando para a data. Para acompanhar as novidades, basta seguir o perfil oficial no Instagram: @top20anapolis.