Saiba como conservar alho corretamente com métodos simples e eficazes

Existem formas simples, acessíveis e muito eficazes para conservar alho por mais tempo, mantendo seu aroma e sabor

Ruan Monyel - 21 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Culinária em Casa)

Conservar alho por muito tempo é difícil, afinal ele é um tempero perecível, mesmo que ele seja um dos ingredientes mais usados na culinária brasileira.

Seja para refogar arroz, temperar carnes ou dar sabor aos molhos, ele é indispensável em qualquer prato, dando sabor e aroma ao preparo.

No entanto, nem todo mundo sabe como armazená-lo corretamente, o que acaba resultando em desperdício, perda de sabor e até na proliferação de mofo.

A boa notícia é que existem formas simples, acessíveis e muito eficazes para conservar alho por mais tempo, mantendo seu aroma, textura e sabor.

Saiba como conservar alho corretamente com métodos simples e eficazes

Um dos erros mais comuns é guardar o alho na geladeira, pois a baixa temperatura e a umidade do ambiente interno aceleram o apodrecimento do tempero.

A forma mais recomendada de armazenamento por especialistas é manter o alho em um local seco, arejado e longe da luz direta.

Um pote ou até uma cestinha de bambu são ideais para isso, pois permitem ventilação e ajudam a manter o tempero completamente seco.

Outra dica valiosa para conservar alho é não separar os dentes até o momento do uso, afinal, quando a cabeça do alho é quebrada, os dentes começam a apodrecer com mais rapidez.

Portanto, sempre que possível, deixe as cabeças inteiras guardadas e só destaque os dentes quando for cozinhar ou fazer uma conserva.

Falando em conserva, para quem gosta de praticidade, também é possível armazená-lo já descascado, desde que alguns cuidados sejam tomados.

Após retirar as cascas, armazene os dentes em um pote de vidro com tampa bem vedada, cobertos com azeite de oliva.

Essa técnica, além de conservar o alho por até duas semanas, ainda gera um azeite aromatizado pronto para uso em saladas e refogados.

Com esses métodos simples de conservar alho, você evita desperdícios e mantém o tempero sempre pronto para realçar o sabor das receitas.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!