6 receitas com filé de frango para impressionar as visitas

Além de ser uma opção mais leve e saudável, o filé de frango é extremamente saboroso e versátil

Ruan Monyel - 07 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adilson Figueira)

O filé de frango é uma escolha clássica e extremamente versátil para diversas ocasiões, especialmente quando queremos variar o cardápio.

Além de ser uma opção mais leve e saudável em comparação às carnes vermelhas, a proteína permite uma infinidade de combinações e modos de preparo.

Se você está em busca de inspirações culinárias ou apenas quer descobrir novas receitas, confira estes preparo com o filé de frango.

6 receitas com filé de frango para impressionar as visitas

1. Frango crocante com crosta de quinoa

A quinoa, além de adicionar crocância, enriquece o prato com proteínas e nutrientes, além de adicionar muito sabor.

Tempere os filés de frango com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada, passe-os em ovo batido e, em seguida, empane com quinoa cozida. Frite em óleo quente até dourar e sirva imediatamente.

2. Frango ao molho de manga e gengibre

Grelhe os filés de frango temperados com sal e pimenta-do-reino até que estejam bem cozidos.

Para o molho, bata no liquidificador a polpa de uma manga madura com gengibre ralado, suco de limão e mel. Aqueça essa mistura até engrossar e despeje sobre o frango já grelhado.

3. Filé de frango com batatas

Tempere os filés com alho, suco de limão, sal e pimenta-do-reino, deixando-os marinar por cerca de 20 minutos. Enquanto isso, cozinhe batatas cortadas em cubos até ficarem macias.

Grelhe os filés em azeite até dourarem e reserve. Na mesma frigideira, refogue cebolas fatiadas até caramelizarem e adicione as batatas cozidas, dourando-as levemente.

4. Frango recheado com espinafre e ricota

Abra os filés de frango e tempere com sal e pimenta, recheie com uma mistura de espinafre refogado e ricota, feche com palitos de dente e asse em forno.

O resultado é um prato suculento e sofisticado, excelente para jantares e ocasiões especiais.

5. Filé de frango ao molho de mostarda e mel

A combinação de mostarda e mel traz um equilíbrio perfeito entre o doce e o picante para a receita.

Grelhe os filés de frango já temperados, prepare um molho misturando mostarda dijon, mel, creme de leite e suco de limão. Aqueça até engrossar levemente e despeje sobre os filés.

6. Frango à parmegiana

Por fim, um clássico que nunca sai de moda, o frango à parmegiana é sempre uma escolha certeira para os almoços de domingo.

Empane o filé de frango passando-os em farinha de trigo, ovos batidos e farinha de rosca. Frite até dourarem e cubra com molho de tomate caseiro, fatias de mussarela e parmesão ralado. Leve ao forno para gratinar.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!