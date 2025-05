Giovanna Antonelli e Nath Finanças se apresentam em evento de empreendedorismo feminino, em Goiânia

Interessadas devem realizar a inscrição no site do Sebrae/GO para adquirir entradas

Davi Galvão - 22 de maio de 2025

Giovanna Antonelli e Nath Finanças são presenças confirmadas em evento de empreendedorismo feminino, em Goiânia. (Foto: Redes Sociais)

A atriz e empresária Giovanna Antonelli e a influenciadora Nath Finanças são presenças confirmadas na “Caravana Sebrae DELAS – Empreender é poder!”, que será realizada em Goiânia no dia 29 de maio, a partir das 9h, voltada pra o empreendedorismo feminino.

O evento, promovido pelo Sebrae Goiás, é gratuito e tem como objetivo fortalecer mulheres na frente dos próprios negócios, promover acesso a crédito e conectar mulheres a grandes nomes do mercado. A programação também irá ocorrer na sede do Sebrae, no Setor Bueno.

Giovanna Antonelli participa com a palestra Histórias Que Inspiram, em que compartilha experiências como investidora e empresária à frente de negócios com identidade própria e forte presença no mercado.

Já Nath Finanças, fundadora da Edtech Nath Play, traz orientações sobre educação financeira prática e acessível para quem deseja empreender com mais segurança.

O evento é gratuito, mas as inscrições devem ser realizadas previamente no site do Sebrae.

A programação inclui ainda a palestra A Força e a Fé no Empreendedorismo, com a pastora Marília Pedroza.

Além das atrações principais, o público poderá acompanhar bate-papos com representantes de empresas como Shein, Yupi Commerce, Mercado Livre, Correios, Caixa, Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi, Cresol, SPC, GarantiGoiás e Goiás Fomento.

O evento terá ainda uma feira de produtos e serviços de empreendedoras do Programa Sebrae Delas, um espaço infantil para receber as famílias e momentos de convivência com café da manhã e almoço para as participantes.

